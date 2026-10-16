Duduk di Bench, Maarten Paes Saksikan Marc Andre Ter-Stegen Dibobol 2 Gol oleh Hajduk Split

JawaPos.com - Matchday pertama Liga Conference 2026/27 menyajikan sejumlah hasil menarik pada Kamis (15/10) hingga Jumat (16/10) dini hari WIB.

Ajax Amsterdam yang diperkuat kiper Timnas Indonesia Maarten Paes, mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-2 dari Hajduk Split. Sedangkan Mohamed Salah mencetak gol saat Trabzonspor menang 4-2 atas klub Finlandia, KuPS.

Paes sendiri hanya menyaksikan pertandingan Ajax dari bangku cadangan, dengan posisi kiper diisi oleh Marc Andre Ter-Stagen.

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Bertandang ke markas Hajduk Split, Ajax harus mengakui keunggulan tuan rumah. Abdoulie Sanyang membawa Hajduk Split unggul pada menit ke-37.

Ajax baru mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol Davy Klaassen pada menit ke-53. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan dua menit setelah Marin Soticek mencetak gol kemenangan Hajduk Split pada menit ke-55.

Sementara itu, Trabzonspor meraih kemenangan saat bertandang ke kandang KuPS. Paul Onuachu membuka keunggulan tim tamu pada menit ketiga, sebelum Mohamed Salah menggandakan skor pada menit ke-44.

Trabzonspor semakin menjauh setelah Franculino Dju mencetak gol pada menit ke-47. KuPS sempat memperkecil ketertinggalan melalui Petteri Pennanen pada menit ke-54, tetapi Franculino kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+1.

Gustav Engvall mencetak gol kedua KuPS pada menit ke-90+6. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan.