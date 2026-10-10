Van der Sar Sebut Maarten Paes Harus Bersaing Sengit di Ajax

JawaPos.com - Legenda Manchester United (MU) Edwin van der Sar mengatakan, kiper tim nasional Indonesia Maarten Paes harus bersaing sengit di klubnya, Ajax Amsterdam, untuk mendapatkan satu tempat di sana.

Hal itu terjadi lantaran Ajax kini diperkuat Marc-Andre ter Stegen, penjaga gawang yang dipinjam dari FC Barcelona.

"Ter Stegen penjaga gawang yang sangat bagus, jadi situasinya cukup sulit bagi Maarten. Namun, bagus bahwa sekarang dia bermain di Ajax," kata Van der Sar, yang menjabat CEO Ajax pada 2016-2023, setelah mengikuti acara meet and greet di Jakarta Selatan, Sabtu (10/10).

Pada musim 2026/2027, Paes baru bermain lima kali dari total 13 laga yang sudah dijalani Ajax.

Di sisi lain, Ter Stegen sudah dipercaya menjaga gawang Ajax sebanyak delapan kali.

Sebelum kehadiran Ter Stegen, Paes menjadi kiper utama Ajax sejak direkrut dari FC Dallas pada paruh kedua musim lalu, tepatnya pada Februari 2026.

Ketika itu, dia bermain sebanyak 13 kali, dengan 11 laga di Liga Belanda dan dua laga di babak play-off Liga Konferensi Eropa.

Pada kesempatan yang sama, Van der Sar juga menyinggung hubungan Indonesia dan Belanda, khususnya dengan banyaknya pemain-pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia saat ini.