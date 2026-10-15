Prediksi Skor Ajax vs Hajduk Split: Duel Sengit Berpotensi Imbang Empat Gol

Aksi Maarten Paes bersama Ajax. Hajduk Split menjamu Ajax Amsterdam di UEFA Conference League 2026/2027. Simak performa terkini, kabar pemain, dan prediksi skor. (Dok. Maarten Paes)
JawaPos.com - Hajduk Split akan menjamu Ajax Amsterdam dalam pertandingan UEFA Conference League 2026/2027. Kedua tim datang dengan modal positif setelah melewati rangkaian pertandingan penting di kompetisi masing-masing.
Laga ini diperkirakan berlangsung menarik. Hajduk memiliki rekor kandang yang kuat, sedangkan Ajax menunjukkan ketajaman lini depan sepanjang babak kualifikasi.
Ajax melangkah ke fase liga dengan catatan lima kemenangan dari enam pertandingan kualifikasi. Klub asal Belanda tersebut juga memperlihatkan produktivitas gol tinggi saat menghadapi sejumlah lawan.
Pada putaran kedua kualifikasi, Ajax menyingkirkan Vojvodina dengan agregat 8-2. Mereka kemudian mengalahkan Shelbourne dengan agregat 5-3 sebelum memastikan tiket ke fase utama melalui kemenangan agregat 9-5 atas Sion pada babak play-off.
Catatan tersebut menunjukkan potensi Ajax untuk merepotkan pertahanan Hajduk Split. Permainan menyerang menjadi salah satu modal utama tim tamu dalam menghadapi pertandingan ini.
Davy Klaassen dan Oscar Gloukh menjadi pemain yang menonjol selama kualifikasi. Keduanya sama-sama mengoleksi empat gol. Rekrutan anyar Julian Brandt juga disebut menyumbangkan dua gol.
Dengan bekal tersebut, Ajax ingin memulai kiprah di fase liga dengan hasil maksimal. Namun, bermain di hadapan pendukung Hajduk Split bukan perkara mudah.
Hajduk juga memiliki alasan untuk menatap pertandingan ini dengan optimistis. Mereka baru saja meraih kemenangan 2-1 atas rival utama, Dinamo Zagreb, dalam kompetisi domestik. Hasil tersebut sekaligus menjaga posisi Hajduk di puncak klasemen Liga Kroasia.
Dalam pertandingan itu, Hajduk sempat tertinggal setelah Dion Drena Beljo mencetak gol untuk Dinamo Zagreb pada menit ke-21. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Scott McKenna tiga menit berselang.
Abdoulie Sanyang menjadi penentu kemenangan Hajduk setelah mencetak gol pada menit ke-59.
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