Juventus Comeback Dramatis 2-1 atas Celta Vigo

JawaPos.com - Juventus berhasil melakukan comeback dramatis 2-1 atas Celta Vigo pada matchday kedua Liga Europa 2026/27 di Estadio Abanca-Balaídos, pada Jumat.

Celta Vigo unggul lebih dahulu melalui Hugo Alvarez sebelum Juventus menyamakan kedudukan lewat Nick Woltemade. Bianconeri memastikan tiga poin berkat gol Randal Kolo Muani pada masa injury time.

Hasil itu membawa Juventus mengoleksi enam poin dan menempati puncak klasemen sementara fase liga.

Sebaliknya, Celta Vigo masih belum meraih poin dan berada di peringkat ke-29, demikian laman resmi UEFA.

Celta Vigo langsung memberikan ancaman pada menit ke-5 melalui sundulan Williot Swedberg. Namun, kiper Juventus, Guglielmo Vicario, berhasil mengamankan bola.

Tuan rumah akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-17. Hugo Alvarez sukses membobol gawang Juventus untuk membawa Celta Vigo memimpin 1-0.

Juventus berusaha merespons melalui Teun Koopmeiners. Gelandang tersebut melepaskan sundulan ke arah gawang, yang masih bisa digagalkan kiper Celta Vigo, Ionut Radu. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Juventus meningkatkan tekanan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Kesalahan Marcos Alonso dimanfaatkan Woltemade yang melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Setelah gol tersebut, Juventus terus menggempur pertahanan tuan rumah. Namun, sejumlah upaya mereka belum menghasilkan gol tambahan.