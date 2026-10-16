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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.11 WIB

Lisandro Martinez Minta Maaf Usai Kritik Manajemen Manchester United

Bek Manchester United asal Argentina Lisandro Martinez. (Manutd.com) - Image

Bek Manchester United asal Argentina Lisandro Martinez. (Manutd.com)

JawaPos.com - Bek Manchester United (MU) Lisandro Martinez menyampaikan permintaan maaf setelah mengkritik manajemen klub menyusul kekalahan dari Atletico Madrid dalam Liga Champions.

Permintaan maaf itu disampaikan setelah Martinez menggelar pembicaraan dengan pelatih Michael Carrick dan sejumlah pejabat senior klub pada Kamis (15/10), dua hari setelah kekalahan 0-2 dari Atletico.

“Semua orang tahu bahwa saya adalah pribadi yang penuh gairah dan menjalani sepak bola dengan intensitas tinggi. Rasa frustrasi akibat kekalahan membuat saya mengungkapkan perasaan pada waktu dan tempat yang mungkin tidak tepat. Untuk itu, saya ingin meminta maaf,” kata Martinez dalam pernyataan yang diunggah melalui unggahan Instagram Story.

Martinez bertemu Carrick dan jajaran petinggi klub setelah menjalani sesi latihan pada Kamis. Pernyataan tersebut menjadi tanggapan keduanya sejak wawancara seusai pertandingan yang memicu polemik di internal Manchester United.

Dalam wawancara tersebut, pemain tim nasional Argentina itu secara khusus menyoroti Direktur Sepak Bola Manchester United, Jason Wilcox.

Pemain asal Argentina tersebut menilai klub membutuhkan investasi lebih besar untuk mendatangkan pemain baru agar mampu bersaing di level tertinggi dan membangun skuad yang kompetitif di Eropa.

Martinez mengakui pernyataannya tidak mencerminkan semangat persatuan yang dibutuhkan Manchester United. Dia menegaskan bahwa seluruh elemen klub memiliki tujuan yang sama untuk mengembalikan kesuksesan tim.

“Saya tahu setiap orang di Manchester United melakukan segala yang mereka bisa untuk mencapai ambisi bersama, yakni menghadirkan kesuksesan yang layak didapatkan klub ini dan para pendukungnya,” lanjutnya.

Berdasarkan laporan ESPN, pihak klub tetap akan memberikan denda terhadap Martinez. Narasumber dalam klub mengatakan bahwa keputusan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka merupakan inisiatif Martinez sendiri dan semua pihak menganggap persoalan itu telah selesai.

Martinez pun menegaskan ingin mengakhiri polemik tersebut dan mengalihkan perhatian sepenuhnya ke pertandingan berikutnya.

“Dengan persoalan ini kini sudah lewat, kami sepenuhnya fokus untuk meraih kemenangan bersama,” tuturnya.

Manchester United tengah menghadapi periode sulit pada awal musim ini. Setelah menjalani enam pertandingan, mereka menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Inggris.

Editor: Banu Adikara
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