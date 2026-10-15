Prediksi Skor Bournemouth vs Sturm Graz: Tuan Rumah Terpuruk, Wakil Austria Siap Mengancam

Prediksi Bournemouth vs Sturm Graz di Liga Europa 2026/2027. The Cherries memburu kebangkitan setelah dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik. (Dok. Bournemouth)
JawaPos.com – Bournemouth akan menjamu Sturm Graz pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Vitality Stadium, Jumat (16/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Bournemouth berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik. Laga ini menjadi kesempatan bagi The Cherries untuk memperbaiki performa sekaligus menjaga momentum di Liga Europa.
Sebelumnya, tim asuhan Marco Rose berhasil membuka perjalanan mereka di kompetisi Eropa dengan kemenangan 2-1 atas wakil Spanyol, Real Sociedad. Hasil tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Sturm Graz.
Namun, situasi Bournemouth belum sepenuhnya ideal. Setelah mengalahkan Real Sociedad, mereka kesulitan mempertahankan konsistensi dan harus menerima kekalahan dari dua tim kuat Liga Inggris.
Bournemouth dibantai Chelsea dengan skor 1-5 pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, mereka juga kalah 0-1 dari Liverpool di kandang sendiri.
Dua hasil negatif tersebut membuat pertandingan melawan Sturm Graz menjadi momen penting bagi Bournemouth untuk membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing dan tampil kompetitif.
Bermain di Vitality Stadium tentu memberikan keuntungan tersendiri. Bournemouth bisa memanfaatkan dukungan suporter untuk menekan sejak awal pertandingan. Meski demikian, lini pertahanan perlu mendapat perhatian khusus setelah kebobolan enam gol dalam dua laga terakhir.
Kekalahan telak dari Chelsea memperlihatkan bahwa Bournemouth masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga keseimbangan permainan. Ketika menghadapi lawan yang mampu memanfaatkan ruang dengan baik, mereka berpotensi kesulitan, terutama jika terlalu banyak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan serangan.
Marco Rose kemungkinan akan meminta para pemainnya tampil lebih disiplin. Bournemouth juga perlu memaksimalkan penguasaan bola dan menciptakan peluang secara efektif agar tidak kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.
Di sisi lain, Sturm Graz datang ke Inggris dengan motivasi besar. Wakil Austria tersebut ingin meraih kemenangan pertama di fase liga Liga Europa musim ini setelah bermain imbang 0-0 melawan Rennes pada pertandingan pembuka.
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