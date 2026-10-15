Prediksi Skor Monaco vs CSKA Sofia: Tuan Rumah Tak Terkalahkan 7 Laga

JawaPos.com - AS Monaco diprediksi mampu mengatasi perlawanan CSKA Sofia pada laga pembuka UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Vasil Levski, Bulgaria, Kamis (15/10/2026).

Monaco datang dengan modal cukup meyakinkan setelah menjalani awal musim tanpa kekalahan. Namun, pertandingan tandang ini diperkirakan tidak berjalan mudah karena CSKA Sofia juga sedang menunjukkan perkembangan positif.

Tim tuan rumah tercatat melewati tujuh pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi sejak akhir Agustus. Catatan tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi Monaco yang memiliki pengalaman dan kualitas pemain di level sepak bola Eropa.

Bagi CSKA Sofia, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka di kompetisi Eropa setelah gagal melanjutkan perjalanan di Liga Europa. Mereka tersingkir pada babak play-off usai kalah agregat 0-5 dari OFI Crete.

Kegagalan tersebut tentu mengecewakan. Meski demikian, performa di kompetisi domestik memberikan alasan bagi CSKA Sofia untuk tetap optimistis menjelang laga melawan Monaco.

CSKA Sofia juga memiliki catatan kandang yang menjanjikan. Mereka meraih kemenangan dalam dua pertandingan kandang terakhir dengan total tujuh gol.

Produktivitas tersebut bisa menjadi modal untuk menekan pertahanan Monaco sejak awal pertandingan. Dukungan suporter di Stadion Nasional Vasil Levski juga berpotensi memberikan dorongan tambahan bagi tim asal Bulgaria tersebut.

Jika mampu menjaga intensitas permainan dan memanfaatkan peluang dengan baik, CSKA Sofia berpeluang menyulitkan tim tamu.

Di sisi lain, Monaco tidak ingin kehilangan poin pada pertandingan pembuka fase liga. Klub asal Prancis itu melangkah ke putaran utama setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dengan agregat 7-3.