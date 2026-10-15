Prediksi Skor Monaco vs CSKA Sofia: Tuan Rumah Tak Terkalahkan 7 Laga

Monaco menghadapi CSKA Sofia di UEFA Conference League 2026/2027. Simak performa terkini, prediksi susunan pemain, dan prediksi skor. (Dok. Monaco)
JawaPos.com - AS Monaco diprediksi mampu mengatasi perlawanan CSKA Sofia pada laga pembuka UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Vasil Levski, Bulgaria, Kamis (15/10/2026).
Monaco datang dengan modal cukup meyakinkan setelah menjalani awal musim tanpa kekalahan. Namun, pertandingan tandang ini diperkirakan tidak berjalan mudah karena CSKA Sofia juga sedang menunjukkan perkembangan positif.
Tim tuan rumah tercatat melewati tujuh pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi sejak akhir Agustus. Catatan tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi Monaco yang memiliki pengalaman dan kualitas pemain di level sepak bola Eropa.
Bagi CSKA Sofia, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka di kompetisi Eropa setelah gagal melanjutkan perjalanan di Liga Europa. Mereka tersingkir pada babak play-off usai kalah agregat 0-5 dari OFI Crete.
Kegagalan tersebut tentu mengecewakan. Meski demikian, performa di kompetisi domestik memberikan alasan bagi CSKA Sofia untuk tetap optimistis menjelang laga melawan Monaco.
CSKA Sofia juga memiliki catatan kandang yang menjanjikan. Mereka meraih kemenangan dalam dua pertandingan kandang terakhir dengan total tujuh gol.
Produktivitas tersebut bisa menjadi modal untuk menekan pertahanan Monaco sejak awal pertandingan. Dukungan suporter di Stadion Nasional Vasil Levski juga berpotensi memberikan dorongan tambahan bagi tim asal Bulgaria tersebut.
Jika mampu menjaga intensitas permainan dan memanfaatkan peluang dengan baik, CSKA Sofia berpeluang menyulitkan tim tamu.
Di sisi lain, Monaco tidak ingin kehilangan poin pada pertandingan pembuka fase liga. Klub asal Prancis itu melangkah ke putaran utama setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dengan agregat 7-3.
Monaco memiliki modal berupa performa awal musim yang konsisten. Mereka juga disebut berada di posisi teratas klasemen Liga Prancis menjelang pertandingan ini sehingga kepercayaan diri tim diperkirakan cukup tinggi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022