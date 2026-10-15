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Kamis, 15 Oktober 2026 | 15.20 WIB

Prediksi Skor Torreense vs Sunderland: The Black Cats Tak Ingin Malu di Estádio Dr. Magalhães Pessoa

Sunderland membidik kemenangan kedua secara beruntun di Liga Europa 2026/2027 saat menghadapi Torreense di Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Portugal. (Sunderland) - Image

Sunderland membidik kemenangan kedua secara beruntun di Liga Europa 2026/2027 saat menghadapi Torreense di Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Portugal. (Sunderland)

JawaPos.com — Sunderland membidik kemenangan kedua secara beruntun di Liga Europa 2026/2027 ketika menghadapi Torreense di Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria, Portugal, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

The Black Cats diunggulkan membawa pulang tiga poin meski performa mereka di Premier League sedang mengkhawatirkan dan tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Pertandingan Torreense vs Sunderland menjadi ujian menarik bagi kedua kesebelasan yang sama-sama mengawali fase liga dengan kemenangan.

Sunderland sebelumnya menaklukkan AZ Alkmaar 1-0, sedangkan Torreense membuat kejutan dengan mengalahkan Lillestrom 2-1 di Norwegia.

Laga ini juga menghadirkan cerita unik karena Torreense harus memainkan pertandingan kandang Eropa hampir 100 kilometer dari markas sebenarnya.

Stadion milik klub kasta kedua Portugal tersebut belum memenuhi standar UEFA sehingga pertandingan dipindahkan ke Leiria.

Sunderland Incar Kemenangan Kedua, tetapi Performa Domestik Mengkhawatirkan

Sunderland datang dengan ambisi mempertahankan catatan sempurna setelah mengalahkan AZ Alkmaar pada pertandingan pembuka Liga Europa.

Penalti Enzo Le Fee pada babak kedua memastikan kemenangan 1-0 sekaligus menandai keberhasilan pertama The Black Cats di kompetisi tersebut.

Kesuksesan itu terasa istimewa karena Sunderland kembali berkompetisi di panggung Eropa setelah menunggu selama 53 tahun.

Editor: Banu Adikara
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