Prediksi Skor Union SG vs Real Sociedad: Txuri-urdin Bisa Borong Gol di Den Dreef

Real Sociedad memburu kemenangan pertama di Europa League 2026/2027 saat bertandang ke markas Union SG di Stadion Den Dreef, Belgia. (Real Sociedad)
JawaPos.com — Prediksi skor Union SG vs Real Sociedad dalam lanjutan fase liga UEFA Europa League 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit di Stadion Den Dreef, Belgia, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Real Sociedad berpeluang mencetak banyak gol untuk bangkit dari kekalahan perdana, sementara Union SG berusaha mempertahankan rekor delapan pertandingan tanpa kekalahan.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi berbeda setelah menjalani laga pembuka kompetisi Eropa.
Union SG tampil meyakinkan dengan menghajar Viktoria Plzen 3-0, sedangkan Real Sociedad harus menerima kekalahan 1-2 dari Bournemouth di kandang sendiri.
Meski bermain tandang, Real Sociedad membawa ambisi besar untuk merebut tiga poin pertama mereka di Europa League musim ini.
Namun, pasukan Pellegrino Matarazzo harus menghadapi tuan rumah yang sedang menikmati periode positif bersama pelatih David Hubert.
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Union SG memiliki modal impresif menjelang pertandingan melawan Real Sociedad setelah tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Klub berjuluk The Old Lady tersebut mengoleksi enam kemenangan dan dua hasil imbang sepanjang periode tersebut.
Performa positif itu juga terlihat pada pertandingan pembuka Europa League ketika Union SG menghancurkan Viktoria Plzen dengan skor telak 3-0.
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