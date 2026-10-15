Disanksi 4 Laga, Vinicius Junior Pasti Absen dari El Clasico

Hubungan pemain Real Madrid dan presenter asal Brasil itu kembali berakhir. Tim humas Virginia menegaskan perpisahan mereka tidak diwarnai pertengkaran atau konflik. (Bein Sports)
JawaPos.com - Vinicius Junior dipastikan absen saat Real Madrid menghadapi Barcelona dalam laga El Clasico setelah dijatuhi sanksi larangan bermain empat pertandingan LaLiga.
Berdasarkan laporan Dario AS pada Kamis, hukuman tersebut diberikan menyusul kartu merah yang diterimanya saat Real Madrid menghadapi Villarreal pada Sabtu (10/10).
Sanksi itu dijatuhkan karena Vinicius dinilai menarik rambut pemain lawan, Nathan Saliba ketika bola tidak sedang diperebutkan, serta menunjukkan sikap agresif saat memprotes keputusan wasit.
Berdasarkan laporan wasit, tindakan Vinicius dilakukan ketika bola tidak sedang diperebutkan. Pelanggaran tersebut membuatnya menerima hukuman dua pertandingan.
Sementara itu, protesnya setelah kartu merah dinilai sebagai sikap agresif yang mengharuskan rekan-rekan setimnya menahan dirinya sehingga menambah hukuman dua pertandingan.
Akibatnya, pemain asal Brasil itu harus melewatkan pertandingan melawan Sevilla, Barcelona, Racing Santander, dan Valencia.
Vinicius tidak bisa memperkuat Real Madrid saat bertandang ke Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou pada 26 Oktober.
Absennya pemain berusia 26 tahun itu menjadi kerugian besar bagi Los Blancos dalam salah satu pertandingan terpenting musim ini.
Real Madrid menilai hukuman itu tidak proporsional. Klub ibu kota Spanyol itu sebelumnya berharap Vinicius hanya menerima larangan bermain dua pertandingan, tetapi upaya untuk mendapatkan hukuman lebih ringan tidak membuahkan hasil.
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