Vinicius Jr Dihukum Empat Pertandingan, Dipastikan Absen di El Clasico

JawaPos.com - Real Madrid mendapat pukulan besar menjelang El Clasico melawan Barcelona. Vinicius Junior dijatuhi hukuman larangan bermain selama empat pertandingan setelah menerima kartu merah dalam kemenangan Los Blancos atas Villarreal di La Liga.

Komite disiplin federasi sepak bola Spanyol mengumumkan hukuman tersebut pada Rabu. Penyerang asal Brasil itu menerima larangan bermain dua pertandingan karena perilaku kekerasan setelah menarik rambut Nathan Saliba dalam pertandingan di Santiago Bernabéu pada Sabtu. Dua pertandingan tambahan diberikan akibat reaksinya terhadap keputusan wasit.

Hukuman ini membuat Vinicius harus melewatkan sejumlah pertandingan domestik, termasuk duel bergengsi melawan Barcelona di Camp Nou pada Minggu, 25 Oktober.

Berawal dari Insiden Tarik Rambut Insiden yang membuat Vinicius diusir dari lapangan terjadi ketika Real Madrid menghadapi Villarreal. Setelah menarik rambut Saliba, Vinicius sempat memanfaatkan umpan Jude Bellingham untuk mencetak gol yang membawa Madrid unggul 2-0.

Namun, setelah meninjau kejadian tersebut melalui VAR, wasit membatalkan gol itu dan memberikan kartu merah kepada Vinicius.

Keputusan tersebut menjadi pukulan bagi Madrid, terlebih Vinicius sebelumnya tidak masuk dalam starting XI pilihan Jose Mourinho untuk pertandingan tersebut. Sang penyerang memang sedang menjalani awal musim yang sulit dan baru mencetak satu gol untuk klubnya.

Vinicius kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar melalui media sosial. Meski demikian, ia tetap mempertanyakan keputusan wasit dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Vinicius Pertanyakan Waktu Pengumuman Hukuman Melansir ESPN, setelah Real Madrid meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Roma di Liga Champions pada Rabu, Vinicius menyuarakan ketidakpuasannya terhadap waktu pengumuman skorsing.

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