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Rizka Perdana Putra
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.17 WIB

Rumah Peter Gulacsi Dirampok Bersenjata, Kiper Villarreal Absen di Liga Champions

Kiper Villarreal Peter Gulacsi absen melawan Napoli di Liga Champions setelah rumahnya dirampok empat pria bertopeng bersenjata api. (Twitter @PSGindonesia) - Image

Kiper Villarreal Peter Gulacsi absen melawan Napoli di Liga Champions setelah rumahnya dirampok empat pria bertopeng bersenjata api. (Twitter @PSGindonesia)

JawaPos.com - Kemenangan Villarreal CF atas SSC Napoli di Liga Champions kemarin (14/10) dilalui tanpa kiper Peter Gulacsi. Kiper utama Kapal Selam Kuning –julukan Villarreal CF– berkebangsaan Hungaria itu harus absen karena rumahnya dirampok beberapa jam sebelum kickoff.

Seperti dilansir Associated Press, empat penyusup bertopeng dengan membawa pistol masuk secara paksa ke kediaman mewah Gulacsi di Puzol, sebelah utara Valencia. Saat itu, Gulacsi berada di dalam rumah bersama istrinya, Diana Vigh, dan dua anak mereka.

Gulacsi lalu dipaksa menyerahkan barang-barang berharga dari brankas yang terkunci dengan todongan senjata api.

Meski tidak ada anggota keluarga yang terluka, kiper berusia 36 tahun itu terguncang.

Para perampok dikabarkan kabur dengan dua mobil mewah.

Peter Gulacsi tidak bisa tampil karena alasan pribadi. Luiz Junior yang menggantikannya di bawah mistar gawang,” kata entrenador Villarreal CF Inigo Perez kepada awak media seperti dilansir dari El Mundo. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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