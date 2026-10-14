Badan Pengawas Sepak Bola Inggris Tegaskan Tak Ada Tekanan Politik dalam Kasus Manchester City

JawaPos.com - Ketua badan pengawas sepak bola Inggris David Kogan menegaskan, tidak ada tekanan politik dalam proses pengawasan terhadap Manchester City.

Dia bahkan menyatakan siap mengundurkan diri jika ada campur tangan politik yang memengaruhi independensi lembaganya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap kasus pelanggaran aturan finansial Premier League yang melibatkan Manchester City.

Klub yang didukung investor Uni Emirat Arab (UEA) itu menghadapi potensi sanksi berat, mulai dari denda besar hingga pengurangan poin atau bahkan pengusiran dari kasta tertinggi sepak bola Inggris.

David Kogan Siap Mundur jika Ada Campur Tangan Politik Melansir TSN, Kogan menegaskan, independensi regulator tidak bisa ditawar.

Dia memastikan bahwa lembaganya tidak menerima tekanan politik terkait Manchester City maupun persoalan lainnya.

“Segala bentuk campur tangan politik dalam cara kami beroperasi akan mengakibatkan saya mengundurkan diri dari peran ini dan saya sepenuhnya mendukung hal itu,” kata Kogan.

Kogan kemudian menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada tekanan politik yang memengaruhi pekerjaan regulator.