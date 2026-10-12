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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 12.34 WIB

Enzo Maresca Minta Manchester City Abaikan Kebisingan dari Luar Lapangan

Pelatih Manchester City Enzo Maresca. (Instagram @mancity) - Image

Pelatih Manchester City Enzo Maresca. (Instagram @mancity)

JawaPos.com - Pelatih Manchester City Enzo Maresca meminta para pemain mengabaikan kebisingan dari luar lapangan dan tetap fokus meraih kemenangan.

Pesan tersebut efektif setelah The Citizens mempermalukan Liverpool 3-0 di Anfield pada pekan keenam Liga Inggris 2026/27, Minggu (11/10).

“Sepanjang pekan, saya mengatakan bahwa kami harus belajar menghadapi kebisingan dari luar, tetapi menciptakan suara kami sendiri, yaitu dengan memenangkan pertandingan,” kata Maresca usai pertandingan yang dikutip dari situs resmi klub dilansir dari Antara.

Kemenangan tersebut terasa penting bagi Manchester City yang dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 pelanggaran aturan finansial Liga Inggris.

Di tengah ketidakpastian mengenai kemungkinan sanksi dan proses banding, Maresca menilai para pemain mampu menjaga fokus serta menunjukkan respons positif di lapangan.

“Situasi itu tidak mudah bagi para pemain setelah dua atau tiga pekan terakhir, tetapi mereka mampu menghadapinya dengan sangat baik,” ujar pelatih asal Italia tersebut.

Manchester City menunjukkan ketangguhan mereka dengan menaklukkan Liverpool di hadapan pendukung tuan rumah.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, momentum pertandingan berubah ketika gelandang Liverpool Ryan Gravenberch, menerima kartu merah pada menit ke-62.

City kemudian memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. 

Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65, disusul gol Jeremy Doku tiga menit kemudian. Rayan Cherki melengkapi kemenangan 3-0 pada menit ke-78.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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