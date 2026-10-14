Prediksi Skor Manchester City vs Paris Saint-Germain: Misi Sulit Les Parisiens di Etihad Stadium

JawaPos.com — Manchester City menghadapi ujian berat saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Etihad Stadium, Kamis (15/10/2026) malam waktu setempat.

The Citizens berambisi mempertahankan rekor delapan kemenangan beruntun, sementara Les Parisiens datang sebagai juara bertahan dengan modal kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava.

Pertandingan Manchester City vs Paris Saint-Germain diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim memiliki lini serang produktif.

Meski Manchester City sedang tampil sempurna, PSG membawa catatan impresif ketika menghadapi klub-klub Inggris dalam kompetisi Eropa.

Manchester City memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Liverpool 3-0 di Anfield pada pertandingan terakhir Premier League.

Kemenangan atas Liverpool yang bermain dengan 10 pemain tersebut memperpanjang catatan sempurna pasukan Enzo Maresca menjadi delapan kemenangan dari delapan pertandingan di seluruh kompetisi.

Produktivitas Manchester City juga mengesankan karena mereka sudah mencetak 23 gol sepanjang delapan pertandingan tersebut.

Rata-rata 2,87 gol setiap pertandingan menunjukkan betapa berbahayanya lini serang The Citizens ketika mendapatkan ruang untuk menyerang.