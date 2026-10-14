Prediksi Susunan Pemain LASK vs Liverpool: Milos Kerkez Janjikan Permainan Agresif 

JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi LASK di pertandingan kedua Liga Champions. Kedua tim bakal saling mengalahkan di Raiffeisen Arena, Rabu (14/10/2026) pukul 23.45.

Menjelang laga tersebut, Milos Kerkez memberikan tanggapan pada permainan Liverpool bersama Andoni Iraola. Dia menilai bahwa timnya kini bermain lebih agresif meski masih perlu banyak perbaikan.

"Gaya bermain kami saat ini, saya pikir kami banyak berlari, bermain lebih agresif, lebih menyerang, dan semua pemain menerima filosofi [Andoni Iraola]. Tentu saja, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi saya pikir kami berada di jalur yang benar," kata Milos Kerkez yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (13/10/2026).

Untuk menghadapi LASK, Liverpool dipastikan tidak diperkuat tiga pemain andalannya yaitu Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai. Sebagai pelatih, Andoni Iraola sudah menyiapkan penggantinya dan tidak terlalu mempermasalahkannya.

"[Mereka] adalah pencetak gol terbanyak musim ini karena mereka lebih banyak bermain musim ini dan sekarang kami tidak memiliki mereka, jadi kami membutuhkan pemain lain untuk memberikan angka-angka tersebut. Kami percaya bahwa kami memiliki pemain untuk bermain di posisi tersebut. Ini tentang beradaptasi dengan keadaan," ujar Andoni Iraola.

Pelatih asal Spanyol itu menargetkan kemenangan kedua melawan LASK. Meskipun dengan absennya tiga pemain inti yang bakal mengurangi kekuatan Liverpool.

"Ini adalah pertandingan yang ingin kami menangkan dan kami ingin memulai kompetisi ini [dengan baik]. Kami sudah meraih kemenangan pertama dan kami menginginkan kemenangan kedua. Selalu sulit untuk menang di kompetisi ini karena ada beberapa masalah kecil, jadi akan sulit untuk menurunkan sebelas pemain inti yang sama seperti sebelumnya," pungkas Andoni Iraola.

Prediksi susunan pemain LASK vs Liverpool

LASK diprediksi menurunkan para pemain andalannya. Seperti di lini depan dengan tetap memainkan duet Sasa Kalajdzic dan Christoph Lang.