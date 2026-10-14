Manchester United Kembali Gagal Menang, Michael Carrick dalam Tekanan 

JawaPos.com - Manchester United kembali gagal meraih kemenangan setelah takluk 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Selasa. Kekalahan di Stadion Metropolitano tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi lima pertandingan sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pelatih Michael Carrick.

Optimisme yang sempat menyertai kembalinya Manchester United ke kompetisi Eropa kini mulai memudar. Hasil yang tidak konsisten membuat masa depan Carrick semakin banyak dipertanyakan, terlebih setelah timnya kembali kehilangan poin dalam pertandingan penting.

Sebelumnya, United harus puas bermain imbang melawan Tottenham Hotspur setelah kebobolan gol penyeimbang pada menit-menit akhir. Hasil tersebut juga memancing reaksi negatif dari para pendukung di Old Trafford.

Tiga hari kemudian, masalah kembali muncul saat menghadapi Atletico Madrid. United langsung tertinggal ketika Pablo Barrios mencetak gol hanya sekitar 50 detik setelah pertandingan dimulai.

Situasi semakin sulit setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada babak kedua. Atletico kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk memastikan kemenangan melalui gol Ademola Lookman.

Kini, Manchester United harus segera berbenah sebelum menghadapi rival mereka, Leeds United. Tekanan terhadap Carrick semakin besar karena timnya belum menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan pada awal musim.

Gol Cepat Atletico Kembali Menghukum United

Melansir ESPN, Carrick melakukan lima perubahan dalam susunan pemain setelah hasil imbang melawan Tottenham. Ayden Heaven dipercaya mengisi posisi bek kiri untuk menggantikan Luke Shaw yang mengalami cedera, sehingga United harus tampil dengan komposisi lini belakang yang tidak biasa.