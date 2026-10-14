Manchester United Kembali Gagal Menang, Michael Carrick dalam Tekanan 

Pelatih Manchester United, Michael Carrick. (Istimewa)
JawaPos.com - Manchester United kembali gagal meraih kemenangan setelah takluk 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Selasa. Kekalahan di Stadion Metropolitano tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi lima pertandingan sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pelatih Michael Carrick.
Optimisme yang sempat menyertai kembalinya Manchester United ke kompetisi Eropa kini mulai memudar. Hasil yang tidak konsisten membuat masa depan Carrick semakin banyak dipertanyakan, terlebih setelah timnya kembali kehilangan poin dalam pertandingan penting.
Sebelumnya, United harus puas bermain imbang melawan Tottenham Hotspur setelah kebobolan gol penyeimbang pada menit-menit akhir. Hasil tersebut juga memancing reaksi negatif dari para pendukung di Old Trafford.
Tiga hari kemudian, masalah kembali muncul saat menghadapi Atletico Madrid. United langsung tertinggal ketika Pablo Barrios mencetak gol hanya sekitar 50 detik setelah pertandingan dimulai.
Situasi semakin sulit setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada babak kedua. Atletico kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk memastikan kemenangan melalui gol Ademola Lookman.
Kini, Manchester United harus segera berbenah sebelum menghadapi rival mereka, Leeds United. Tekanan terhadap Carrick semakin besar karena timnya belum menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan pada awal musim.
Baca Juga:Prediksi Skor Manchester City vs Paris Saint-Germain: Misi Sulit Les Parisiens di Etihad Stadium
Gol Cepat Atletico Kembali Menghukum United
Melansir ESPN, Carrick melakukan lima perubahan dalam susunan pemain setelah hasil imbang melawan Tottenham. Ayden Heaven dipercaya mengisi posisi bek kiri untuk menggantikan Luke Shaw yang mengalami cedera, sehingga United harus tampil dengan komposisi lini belakang yang tidak biasa.
Perubahan tersebut langsung mendapat ujian berat. Pada menit pertama, Álex Baena berhasil berlari melewati Diogo Dalot yang kehilangan posisi. Baena kemudian mengirimkan umpan kepada Barrios, yang melepaskan tembakan keras hingga melewati garis gawang meskipun Heaven berusaha menghalau bola.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022