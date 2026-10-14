Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 17.11 WIB

Manchester United Kembali Gagal Menang, Michael Carrick dalam Tekanan 

Pelatih Manchester United, Michael Carrick. (Istimewa) - Image

Pelatih Manchester United, Michael Carrick. (Istimewa)

JawaPos.com - Manchester United kembali gagal meraih kemenangan setelah takluk 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Selasa. Kekalahan di Stadion Metropolitano tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi lima pertandingan sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pelatih Michael Carrick.

Optimisme yang sempat menyertai kembalinya Manchester United ke kompetisi Eropa kini mulai memudar. Hasil yang tidak konsisten membuat masa depan Carrick semakin banyak dipertanyakan, terlebih setelah timnya kembali kehilangan poin dalam pertandingan penting.

Sebelumnya, United harus puas bermain imbang melawan Tottenham Hotspur setelah kebobolan gol penyeimbang pada menit-menit akhir. Hasil tersebut juga memancing reaksi negatif dari para pendukung di Old Trafford.

Tiga hari kemudian, masalah kembali muncul saat menghadapi Atletico Madrid. United langsung tertinggal ketika Pablo Barrios mencetak gol hanya sekitar 50 detik setelah pertandingan dimulai.

Situasi semakin sulit setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada babak kedua. Atletico kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk memastikan kemenangan melalui gol Ademola Lookman.

Kini, Manchester United harus segera berbenah sebelum menghadapi rival mereka, Leeds United. Tekanan terhadap Carrick semakin besar karena timnya belum menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan pada awal musim.

Gol Cepat Atletico Kembali Menghukum United

Melansir ESPN, Carrick melakukan lima perubahan dalam susunan pemain setelah hasil imbang melawan Tottenham. Ayden Heaven dipercaya mengisi posisi bek kiri untuk menggantikan Luke Shaw yang mengalami cedera, sehingga United harus tampil dengan komposisi lini belakang yang tidak biasa.

Perubahan tersebut langsung mendapat ujian berat. Pada menit pertama, Álex Baena berhasil berlari melewati Diogo Dalot yang kehilangan posisi. Baena kemudian mengirimkan umpan kepada Barrios, yang melepaskan tembakan keras hingga melewati garis gawang meskipun Heaven berusaha menghalau bola.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Hadapi Atletico Madrid, Michael Carrick Akui Manchester United Belum Maksimal - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Hadapi Atletico Madrid, Michael Carrick Akui Manchester United Belum Maksimal

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.01 WIB

Ditahan Imbang Tottenham, Michael Carrick Sebut Ejekan Suporter Manchester United Menyakitkan - Image
Sepak Bola Dunia

Ditahan Imbang Tottenham, Michael Carrick Sebut Ejekan Suporter Manchester United Menyakitkan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 20.01 WIB

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Tottenham: Duel El Sackico Carrick dan De Zerbi - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Tottenham: Duel El Sackico Carrick dan De Zerbi

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore