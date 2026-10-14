Michael Carrick Buka Suara soal Kritik Lisandro Martinez kepada Petinggi Manchester United

JawaPos.com - Michael Carrick memilih berhati-hati saat menanggapi kritik terbuka Lisandro Martinez terhadap jajaran petinggi Manchester United. Setelah kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions, sang pelatih menegaskan bahwa dirinya perlu mengetahui lebih banyak mengenai pernyataan bek asal Argentina tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Martinez sebelumnya menggunakan wawancara seusai pertandingan dengan Amazon Prime untuk mengkritik direktur sepak bola Jason Wilcox dan manajemen klub. Ia menilai Manchester United seharusnya berinvestasi lebih besar pada bursa transfer musim panas agar memiliki skuad yang cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi.

Di tengah hasil buruk yang dialami United, Martinez juga membela Carrick. Menurutnya, menyalahkan sang pelatih bukanlah langkah yang tepat karena ia merasa tim belum mendapatkan dukungan yang memadai dalam membangun skuad.

Namun, Carrick belum bersedia memberikan penilaian terhadap komentar tersebut karena mengaku belum menyaksikan wawancara Martinez secara langsung.

Carrick Belum Mau Mengambil Sikap

Melansir Manchester Evening News, ketika ditanya apakah dirinya akan berbicara dengan Martinez setelah wawancara kontroversial tersebut, Carrick menegaskan bahwa ia perlu memahami situasinya terlebih dahulu.

"Saya perlu mencari tahu lebih banyak tentang hal itu sebelum saya dapat mengatakan apakah dan apa yang akan dilakukan. Saya benar-benar tidak dapat berkomentar lebih lanjut karena saya belum melihatnya," katanya.

Carrick juga mendapat pertanyaan mengenai pernyataan Martinez bahwa dirinya tidak memperoleh dukungan yang layak selama bursa transfer musim panas. Namun, pelatih berusia 45 tahun itu kembali menolak memberikan pendapat sebelum mengetahui konteks lengkap wawancara tersebut.