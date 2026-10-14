Michael Carrick Jemawa, Sebut MU Tampil Bagus meski Dibantai Atletico Madrid

Manchester United kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions 2026/2027. Michael Carrick menilai timnya menciptakan sejumlah peluang, tetapi kartu merah Leny Yoro membuat situasi semakin sulit. (Dok. IG @carras16)
JawaPos.com – Pelatih Manchester United (MU) Michael Carrick menilai timnya telah menunjukkan performa cukup baik meski kalah 0-2 dari Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champions 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu (14/10) dini hari WIB.
Carrick menilai MU mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya saat menghadapi Atletico. Menurut dia, tidak banyak tim yang bisa datang ke markas klub Spanyol tersebut dan menghasilkan peluang bagus.
"Mungkin tidak banyak tim yang datang ke sini dan menciptakan beberapa peluang bagus ke pertahanan mereka (Atletico), jadi kami sudah melakukan banyak hal baik malam ini," ujar Carrick, dikutip dari laman resmi MU.
Meski demikian, Carrick mengakui gol cepat Pablo Barrios pada menit pertama menjadi pukulan bagi timnya. Gol tersebut membuat MU harus berjuang mengejar ketertinggalan sejak awal pertandingan.
Seiring berjalannya laga, Carrick menilai MU mampu memberikan perlawanan dan menciptakan peluang untuk menyamakan kedudukan. Namun, sejumlah kesempatan yang didapat gagal dikonversi menjadi gol.
Situasi MU semakin sulit setelah bek Leny Yoro mendapat kartu merah pada menit ke-74. Bermain dengan 10 pemain membuat upaya MU untuk mengejar ketertinggalan kian berat.
Atletico kemudian menggandakan keunggulan melalui Ademola Lookman pada menit ke-79. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-0 bagi tuan rumah.
"Setelah kartu merah, pertandingan menjadi sulit. Namun, secara umum, kami mampu mengatasi lawan. Senne (kiper MU Senne Lammens, Red) tidak terlalu banyak bekerja keras pada akhirnya. Seharusnya kami bisa memenangkan laga ini atau meraih hasil yang lebih baik," kata Carrick.
Berdasarkan statistik pertandingan yang dicatat UEFA, MU kalah dalam penguasaan bola dengan 43 persen, sedangkan Atletico mencatatkan 57 persen.
MU juga melepaskan delapan percobaan tembakan, lebih sedikit dibandingkan Atletico yang mencatatkan 11 percobaan. Dari jumlah tersebut, MU membukukan empat tembakan tepat sasaran, sementara Atletico mencatatkan lima.
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