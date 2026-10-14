Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Stuttgart: Die Schwaben Punya Modal Bagus Raih Kemenangan

JawaPos.com — Prediksi skor Slovan Bratislava vs Stuttgart pada matchday kedua fase Liga Champions League 2026/2027 mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Die Schwaben datang membawa modal kemenangan 3-1 atas Viking, sementara tuan rumah berusaha bangkit setelah dihajar Paris Saint-Germain dengan skor telak 1-6.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Stuttgart untuk mengamankan kemenangan kedua secara beruntun sekaligus memperkuat posisi mereka dalam persaingan fase liga.

Namun, Slovan Bratislava berpotensi memberikan perlawanan sengit karena memiliki catatan empat pertandingan terakhir tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Slovan Bratislava Punya Modal Empat Laga Tanpa Kekalahan Slovan Bratislava memasuki pertandingan menghadapi Stuttgart dengan kepercayaan diri yang mulai pulih setelah kekalahan memalukan dari Paris Saint-Germain pada pertandingan pembuka Champions League.

Pasukan Yaya Toure berhasil melewati empat pertandingan berikutnya tanpa kekalahan, meskipun performa mereka belum sepenuhnya konsisten.

Pada pertandingan terakhir, Slovan Bratislava hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Skalica dalam lanjutan kompetisi kasta tertinggi Slovakia.

Hasil tersebut membuat mereka menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan selisih enam poin dari pemuncak klasemen.