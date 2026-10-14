Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Énosis Berburu Kemenangan Kedua di Stamford Bridge!

Shakhtar Donetsk menghadapi AEK Athens dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge, dengan kedua tim membawa tren positif menjelang pertandingan. (AEK Athens)
JawaPos.com — Prediksi skor Shakhtar Donetsk vs AEK Athens mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.
AEK Athens memburu kemenangan kedua, sedangkan Shakhtar Donetsk berambisi meraih tiga poin perdana setelah bermain imbang pada laga pembuka.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sedang menikmati momentum positif di kompetisi domestik masing-masing.
Shakhtar Donetsk datang dengan tiga kemenangan beruntun, sementara AEK Athens membawa kepercayaan diri setelah menaklukkan LASK dengan skor 1-0 pada pertandingan pertama Liga Champions.
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Shakhtar Donetsk menunjukkan perkembangan menjanjikan bersama pelatih Arda Turan setelah mengawali musim dengan performa konsisten.
Klub Ukraina tersebut memimpin klasemen Ukrainian Premier League berkat koleksi 21 poin dari delapan pertandingan.
Kemenangan 3-0 atas Veres-Rivne pada Jumat menjadi bukti ketajaman lini serang Shakhtar Donetsk menjelang pertandingan Eropa.
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Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi tiga pertandingan berturut-turut di semua kompetisi.
Namun, perjalanan Shakhtar Donetsk di Liga Champions belum sepenuhnya sesuai harapan setelah bermain imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven.
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