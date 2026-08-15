Shakhtar Donetsk Bidik Stamford Bridge sebagai Markas di Liga Champions, Ini Alasannya

JawaPos.com - Shakhtar Donetsk sedang menjajaki kemungkinan menggunakan Stamford Bridge, markas Chelsea, sebagai kandang mereka di Liga Champions musim ini. Rencana tersebut muncul setelah klub asal Ukraina itu kembali mencari stadion yang bisa digunakan untuk menggelar pertandingan Eropa.

Shakhtar tidak dapat menggunakan Donbas Arena di Donetsk sejak 2014 akibat konflik yang membuat mereka kehilangan akses ke stadion tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, klub berjuluk Hirnyky itu harus berpindah-pindah tempat untuk menjalani pertandingan kandang.

Untuk pertandingan domestik, Shakhtar sempat menggunakan stadion di Kyiv dan Lviv. Sementara di kompetisi Eropa, mereka pernah memainkan laga kandang di sejumlah negara, termasuk Jerman, Slovenia, dan Polandia.

Kini, Stamford Bridge menjadi pilihan utama Shakhtar. Negosiasi dengan pihak terkait masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.

Stadion milik Chelsea tersebut dianggap sebagai opsi paling menarik karena mampu menampung sekitar 40.000 penonton. Kapasitas itu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Shakhtar yang ingin menghadirkan atmosfer pertandingan Eropa dengan jumlah penonton yang lebih besar.

Sebelumnya, Shakhtar juga mempertimbangkan Craven Cottage milik Fulham dan Gtech Community Stadium yang menjadi kandang Brentford. Namun, kedua stadion tersebut memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan Stamford Bridge.

Pertimbangan Shakhtar bukan sekadar soal kapasitas. Klub Ukraina itu juga melihat peluang menghadirkan pertandingan Liga Champions di London sebagai cara untuk lebih dekat dengan komunitas Ukraina yang tinggal di Inggris.

Menurut data Office for National Statistics, sekitar 32.000 warga kelahiran Ukraina tinggal di London. Sementara itu, jumlah warga Inggris yang memiliki latar belakang keturunan Ukraina diperkirakan mencapai sekitar 100.000 orang.