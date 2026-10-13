Prediksi Skor Manchester City vs PSG di Liga Champions: Ada Nuansa Balas Dendam di Etihad

JawaPos.com - Manchester City akan menghadapi Paris Saint-Germain dalam pertandingan besar Liga Champions yang berlangsung di Stadion Etihad pada Rabu malam. Duel ini mempertemukan dua raksasa Eropa yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk melanjutkan tren positif mereka.
City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield. Sementara itu, PSG juga sedang menikmati momentum kebangkitan setelah melewati periode awal musim yang kurang meyakinkan.
Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada fase liga Liga Champions musim 2024-25, ketika PSG menang 4-2 di kandang sendiri. Kali ini, Manchester City memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan tersebut di hadapan pendukungnya.
Melansir Sportsmole, Manchester City memasuki pertandingan ini dengan modal kemenangan impresif atas Liverpool. Bertanding di Anfield di tengah tekanan dan cemoohan suporter tuan rumah, The Citizens justru tampil meyakinkan dan menang 3-0 atas lawan yang harus bermain dengan 10 pemain.
Hasil tersebut sekaligus mempertahankan rekor sempurna City di Premier League setelah enam pertandingan dan membuat mereka tetap berada di puncak klasemen.
Di tengah sorotan terkait kasus pelanggaran aturan keuangan yang masih membayangi klub, Manchester City mampu menunjukkan bahwa fokus mereka tetap berada di atas lapangan. Tim asuhan Enzo Maresca merespons tekanan dengan permainan percaya diri, terorganisasi, dan efektif.
Awal karier Maresca bersama City juga terbilang menjanjikan. Mereka telah meraih delapan kemenangan dari delapan pertandingan di semua kompetisi, dengan total 23 gol atau rata-rata 2,87 gol per pertandingan.
City kini berpeluang memperpanjang catatan tersebut saat menjamu PSG. Namun, tantangan kali ini jauh lebih besar karena lawan mereka merupakan juara bertahan Liga Champions yang memiliki banyak pemain berkualitas.
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