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Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.21 WIB

Villarreal Hajar Napoli 3-1

Villarreal akan bertemu Napoli di Liga Champions 2026/2027, siapa yang akan meraih kemenangan? (Istimewa) - Image

Villarreal akan bertemu Napoli di Liga Champions 2026/2027, siapa yang akan meraih kemenangan? (Istimewa)

JawaPos.com - Villarreal menang 3-1 ketika menjamu Napoli pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions di Stadion de la Ceramica, Villarreal, Rabu.

Napoli unggul cepat melalui Amir Rrahmani, namun Villarreal mengunci kemenangan berkat gol Georges Mikautadze, Santiago Mourino, dan Tani Oluwaseyi, demikian catatan UEFA.

Villarreal naik ke posisi 10 klasemen Liga Champions dengan tiga poin, sedangkan Napoli turun ke posisi ke-31 tanpa poin.

Napoli unggul lebih dulu pada menit kedelapan melalui gol Amir Rrahmani yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti Villarreal.

Villarreal menyamakan kedudukan pada menit ke-23 lewat gol balasan  Georges Mikautadze.

The Yellow Submarine  membalikkan keadaan menjadi 2-1 setelah umpan Gerard Moreno dikonversi menjadi gol oleh Santiago Mourino pada menit ke-26.

Pada babak kedua, Villarreal kembali menunjukkan dominasi namun beberapa peluang gagal menjadi gol.

Napoli sendiri membuat peluangnya sendiri  namun penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat mereka gagal membobol gawang Villarreal.

Villarreal menambah keunggulan pada menit ke-86 setelah umpan Ayoze Perez  disambut tendangan Tani Oluwaseyi sehingga skor berubah 3-1.

Editor: Banu Adikara
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