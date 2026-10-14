Villarreal Hajar Napoli 3-1

Villarreal akan bertemu Napoli di Liga Champions 2026/2027, siapa yang akan meraih kemenangan? (Istimewa)
JawaPos.com - Villarreal menang 3-1 ketika menjamu Napoli pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions di Stadion de la Ceramica, Villarreal, Rabu.
Napoli unggul cepat melalui Amir Rrahmani, namun Villarreal mengunci kemenangan berkat gol Georges Mikautadze, Santiago Mourino, dan Tani Oluwaseyi, demikian catatan UEFA.
Villarreal naik ke posisi 10 klasemen Liga Champions dengan tiga poin, sedangkan Napoli turun ke posisi ke-31 tanpa poin.
Baca Juga:Prediksi Villarreal vs Napoli di Liga Champions: The Yellow Submarine Andalkan Rekor Kandang
Napoli unggul lebih dulu pada menit kedelapan melalui gol Amir Rrahmani yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti Villarreal.
Villarreal menyamakan kedudukan pada menit ke-23 lewat gol balasan Georges Mikautadze.
The Yellow Submarine membalikkan keadaan menjadi 2-1 setelah umpan Gerard Moreno dikonversi menjadi gol oleh Santiago Mourino pada menit ke-26.
Pada babak kedua, Villarreal kembali menunjukkan dominasi namun beberapa peluang gagal menjadi gol.
Napoli sendiri membuat peluangnya sendiri namun penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat mereka gagal membobol gawang Villarreal.
Villarreal menambah keunggulan pada menit ke-86 setelah umpan Ayoze Perez disambut tendangan Tani Oluwaseyi sehingga skor berubah 3-1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022