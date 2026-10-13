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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 02.09 WIB

Prediksi Skor Viking vs Bayern Munchen: Rekor Apik Tim Tamu Ancam Tuan Rumah

Michael Olise dan Harry Kane jadi andalan lini depan Bayern Munchen di liga champions. (Flashscore) - Image

Michael Olise dan Harry Kane jadi andalan lini depan Bayern Munchen di liga champions. (Flashscore)

JawaPos.com - Bayern Munchen akan melanjutkan perjuangan di Liga Champions 2026/2027 dengan bertandang ke markas Viking FK.

Pertandingan matchday kedua fase liga ini dijadwalkan berlangsung di Lyse Arena, Stavanger, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB.

Bayern datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan telak.

Sementara itu, Viking masih berusaha menemukan pijakan di panggung tertinggi sepak bola Eropa setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka.

Bagi Viking, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan klub-klub elite Eropa.

Namun, menghadapi Bayern bukan pekerjaan mudah, terutama ketika tim tamu memiliki sederet pemain berkualitas dan ketajaman lini depan yang patut diwaspadai.

Viking menjalani musim bersejarah karena untuk pertama kalinya tampil di fase utama Liga Champions.

Sayangnya, debut mereka belum berjalan sesuai harapan setelah kalah 1-3 dari VfB Stuttgart pada pertandingan pertama.

Kekalahan tersebut menjadi pengalaman penting bagi tim asal Norwegia itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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