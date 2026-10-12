Michael Olise Bisa Jadi Pemain dengan Gaji Tertinggi dalam Sejarah Bayern Munich Lewat Kontrak Baru

Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com – Bayern Munich menyiapkan tawaran kontrak pemecah rekor untuk mempertahankan Michael Olise di tengah ketertarikan sejumlah klub elite Eropa, termasuk Real Madrid dan Liverpool.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (11/10), Bayern telah menggelar pembicaraan awal dengan pemain sayap asal Prancis tersebut untuk membahas perpanjangan kontraknya yang saat ini berlaku hingga 2029.
Klub berjuluk Die Roten itu dikabarkan ingin memperpanjang masa kerja Olise hingga 2032 sekaligus memastikan sang pemain tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang mereka.
Tawaran tersebut berpotensi menjadikan Olise sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Bayern Munich, melampaui Harry Kane dan Jamal Musiala yang dilaporkan menerima gaji tahunan sekitar USD 28 juta atau setara Rp455,84 miliar.
Sementara itu, gaji Olise saat ini diperkirakan mencapai USD 16 juta atau sekitar Rp260,48 miliar per tahun, sehingga proposal baru tersebut berpeluang meningkatkan pendapatannya secara signifikan.
Langkah Bayern ini juga sejalan dengan harapan petinggi klub, Karl-Heinz Rummenigge, yang ingin mempertahankan pemain-pemain penting seperti Olise dan Kane untuk jangka panjang.
Di sisi lain, Real Madrid masih memantau perkembangan situasi Olise, meskipun belum ada laporan mengenai tawaran resmi dari klub Spanyol tersebut, sementara Liverpool juga disebut tertarik merekrut sang pemain.
Bayern memiliki posisi tawar yang kuat karena kontrak Olise masih berlaku hingga 2029 dan, menurut laporan yang beredar, tidak memuat klausul pelepasan.
Bahkan, nilai transfer hipotetis Olise disebut-sebut dapat melampaui USD 225 juta atau sekitar Rp3,663 triliun, meskipun angka tersebut belum menjadi harga resmi dan keputusan akhir tetap bergantung pada hasil negosiasi kedua pihak.
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Jawa Pos
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