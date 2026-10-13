Prediksi Skor Atletico Madrid vs Manchester United: Duel Sengit di Metropolitano

JawaPos.com - Atletico Madrid akan menjamu Manchester United pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan di Metropolitano Stadium ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB. Duel tersebut juga bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.

Kedua tim datang dengan modal yang berbeda di kompetisi Eropa.

Atletico Madrid harus menerima kekalahan 1-2 dari Liverpool pada pertandingan pembuka, sedangkan Manchester United memulai perjalanan mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Sabah FK.

Atletico Madrid punya catatan pertemuan yang cukup bagus saat menghadapi Manchester United.

Los Colchoneros belum pernah kalah dalam empat duel sebelumnya, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Namun, statistik pertemuan masa lalu tidak sepenuhnya menjamin Atletico Madrid akan kembali meraih hasil bagus.

Di sisi lain, Manchester United memiliki catatan yang lebih menjanjikan ketika menghadapi klub Spanyol.