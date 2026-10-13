Jelang Hadapi Atletico Madrid, Michael Carrick Akui Manchester United Belum Maksimal

JawaPos.com - Pelatih Manchester United Michael Carrick mengaku timnya belum mampu memenuhi ekspektasi pada awal musim ini. Meskipun demikian, Carrick tetap optimistis Iblis Merah dapat melewati periode sulit saat bersiap menghadapi Atletico Madrid dalam laga Liga Champions pada Rabu (14/10).

Manchester United baru mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan pertama di Premier League. Catatan itu menjadi awal terburuk mereka dalam kompetisi domestik sejak musim 1986/1987, ketika Manchester United hanya meraih empat poin dari enam laga pembuka.

Namun, Michael Carrick menegaskan bahwa situasi sulit yang tengah dihadapi timnya merupakan bagian dari perjalanan yang harus dilalui. “Kami mengharapkan hasil yang jauh lebih baik. Saya tahu akan ada periode ketika segalanya menjadi lebih sulit. Itu bagian dari proses. Ini adalah sebuah perjalanan,” kata Carrick dikutip dari Reuters.

Meski mengakui performa timnya belum sesuai harapan, Carrick menolak menganggap situasi itu sebagai sebuah bencana. Pelatih berusia 45 tahun itu juga mengingatkan bahwa Atletico Madrid pernah mengalami masa-masa sulit sebelum meraih kesuksesan.

“Ada kalanya Atletico tidak berjalan sesuai rencana. Mereka telah meraih kesuksesan, tetapi perjalanan mereka juga tidak selalu berjalan mulus. Saya memahami mengapa orang-orang menganggap situasi ini sebagai sebuah bencana, tetapi bukan itu cara kami memandangnya. Kami harus mampu menghadapi keadaan seperti ini,” ujarnya.

Selain itu, Carrick juga menyoroti kesalahan yang membuat gol-gol lawan bersarang di gawang Manchester United dalam beberapa laga terakhir. “Tiga gol terakhir yang kami kebobolan sebenarnya bisa kami cegah. Hal seperti itulah yang bisa menjadi pembeda,” kata Carrick.

Pelatih asal Inggris itu juga menyadari besarnya dukungan suporter terhadap Manchester United sehingga tim harus membalas dengan hasil terbaik. “Para penggemar tetap mendukung kami dan kami harus memberikan sesuatu kepada mereka. Kami akan melewati periode sulit ini,” tegasnya.

Meski mengalami kesulitan di Premier League, Manchester United memiliki modal positif dari pertandingan pembuka Liga Champions musim ini. Mereka mengawali kompetisi dengan kemenangan telak 4-0 atas wakil Azerbaijan, Sabah FK, di Old Trafford pada September. Sebaliknya, Atletico Madrid mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan 1-2 dari Liverpool.