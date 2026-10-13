Prediksi Skor Leipzig vs PSV: Misi Bangkit Tuan Rumah di Liga Champions

Leipzig menjamu PSV di Liga Champions. (Istimewa)
JawaPos.com - RB Leipzig akan menjamu PSV Eindhoven pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Red Bull Arena, Rabu (14/10) dengan kick-off pukul 02.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih hasil maksimal pada pertandingan pembuka.
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Leipzig baru saja meraih kemenangan besar di kompetisi domestik, tetapi masih dibayangi kekalahan telak pada laga perdana Liga Champions.
Sementara itu, PSV juga menunjukkan performa yang cukup baik di liga domestik, meski belum mampu mengamankan tiga poin di kompetisi Eropa.
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Bagi Leipzig, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi sekaligus membuktikan bahwa kekalahan dari Como 1-4 bukan gambaran sebenarnya dari kekuatan tim.
Leipzig tercatat hanya meraih satu kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir di Liga Champions, dengan satu hasil imbang dan sembilan kekalahan.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan rumah untuk kembali tampil kompetitif di level tertinggi Eropa.
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