Prediksi Skor AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions: Ujian Berat untuk Jose Mourinho





JawaPos.com - AS Roma akan menghadapi ujian berat saat menjamu Real Madrid di Stadio Olimpico pada Rabu dalam lanjutan Liga Champions. Pertandingan ini juga menjadi momen reuni bagi Jose Mourinho yang kembali berhadapan dengan mantan klubnya.

Real Madrid, yang telah mengoleksi 15 gelar Liga Champions, datang dengan ambisi melanjutkan dominasi mereka atas Roma. Sementara itu, Giallorossi berharap dukungan publik sendiri bisa membantu mereka meraih kemenangan penting dalam upaya kembali bersaing di level tertinggi Eropa.

Real Madrid Ingin Melanjutkan Dominasi di Eropa Melansir Sportsmole, Real Madrid mengawali perjalanan di Liga Champions dengan kemenangan, meskipun penampilan mereka pada pertandingan pembuka belum sepenuhnya meyakinkan. Los Blancos berhasil mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Inter Milan melalui gol Kylian Mbappe dan Federico Valverde.

Dalam pertandingan tersebut, Madrid sempat kesulitan menguasai bola dan memberikan sejumlah peluang kepada lawan. Namun, mereka mampu memanfaatkan kesalahan Inter untuk memastikan kemenangan.

Performa Madrid di kompetisi domestik juga sempat mengalami pasang surut. Setelah membuka musim La Liga dengan tiga kemenangan beruntun, mereka kemudian menelan kekalahan dari Real Betis dan rival sekota Atletico Madrid sebelum jeda internasional.

Tekanan pun meningkat menjelang pertandingan melawan Villarreal. Los Blancos akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 di Santiago Bernabeu. Namun, pertandingan tersebut juga diwarnai kartu merah yang diterima Vinicius Junior, sebuah keputusan yang memicu protes dari kubu Madrid.

Dengan Barcelona unggul enam poin di puncak klasemen, Madrid perlu segera mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa. Liga Champions menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjaga momentum sekaligus membuktikan bahwa kekuatan tim tetap terjaga di tengah persaingan domestik yang ketat.

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Setelah menghadapi Inter, Mourinho kini kembali bertemu mantan klub lainnya. Ia menangani Roma pada periode 2021 hingga 2024, membawa klub Italia itu menjuarai Conference League perdana dan mencapai final Liga Europa.

Meski demikian, sejarah pertemuan kedua tim lebih berpihak kepada Madrid. Dari 12 pertemuan sebelumnya, Los Blancos meraih delapan kemenangan, sedangkan Roma hanya menang tiga kali.