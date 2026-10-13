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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Prediksi Skor East Bengal vs Al Shorta: Peluang Tuan Rumah Curi Poin di Kandang

Skuad East Bengal siap beraksi dalam lanjutan AFC Champions League Two. (istimewa) - Image

Skuad East Bengal siap beraksi dalam lanjutan AFC Champions League Two. (istimewa)

JawaPos.com - East Bengal akan menghadapi Al Shorta pada matchday AFC Champions League Two, Selasa (13/10/2026) malam.

Pertandingan ini menarik perhatian karena kedua tim datang dengan modal berbeda.

East Bengal punya catatan kemenangan besar 4-1, sedangkan Al Shorta sedang berada di puncak klasemen Grup D.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi East Bengal II untuk meraih hasil positif.

Kemenangan 4-1 atas Al Arabi pada 12 Agustus 2026 menjadi bekal penting bagi tuan rumah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi menyerang dan mampu mencetak banyak gol ketika mendapatkan ruang di lini pertahanan lawan.

Meski demikian, East Bengal II tetap perlu menjaga keseimbangan permainan.

Menghadapi tim yang baru saja meraih kemenangan tanpa kebobolan, efektivitas di lini depan saja belum tentu cukup untuk mengamankan tiga poin.

Al Shorta datang dengan kepercayaan diri setelah membuka kiprahnya di Grup D melalui kemenangan 1-0.

Editor: Edi Yulianto
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