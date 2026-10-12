Real Madrid Menang, Barcelona Sapu Bersih: Vinicius Junior Terancam Absen El Clasico

JawaPos.com – Kemenangan 1-0 Real Madrid atas Villarreal CF di Estadio Santiago Bernabeu kemarin (11/10) menyisakan persoalan. Wide attacker Vinicius Junior terancam absen dalam El Clasico kontra FC Barcelona di La Liga dua pekan lagi (26/10).

Pemain asal Brasil itu menerima kartu merah pada menit ke-73. Pemain yang viral di media sosial belakangan ini dianggap melakukan pelanggaran setelah baru masuk pada menit ke-52 menggantikan Trent Alexander-Arnold.

Pemain Terbaik Dunia FIFA 2024 itu kemudian menggandakan keunggulan Real pada menit ke-71. Wide attacker Yan Diomande mencetak gol untuk Los Blancos – sebutan Real – 11 menit sebelumnya (62’).

Namun, setelah meninjau VAR (video assistant referee), wasit Isidro Diaz de Mera Escuderos menganulir gol tersebut. Sebab, Vini terlihat menarik rambut gelandang Villarreal, Nathan Saliba.

Potensi Skorsing Dua Laga Menurut laporan Marca dan Mundo Deportivo, Vini berpotensi menerima skorsing minimal dua pertandingan. Selain terbukti menarik rambut, laporan wasit juga menyebut bahwa Vini terus melancarkan protes dengan sikap agresif sehingga harus ditahan rekan setimnya.

Jika hukuman itu dijatuhkan, pemain 26 tahun asal Brasil itu tidak hanya absen saat melawan Sevilla FC (19/10), melainkan juga dalam El Clasico di Camp Nou, kandang Barca.

Keputusan komite disiplin diperkirakan keluar pada Rabu (14/10).

Bek kanan/gelandang bertahan Villarreal Juan Foyth menilai keputusan wasit sudah tepat.

“Keputusan terhadap Vinicius memang layak berujung kartu merah berdasar peraturan. Saya tidak berpikir dia melakukannya dengan niat mencederai lawan, tetapi tetap saja itu kartu merah,” kata pemain asal Argentina itu seperti dikutip dari Diario AS.