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Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Hasil dan Sorotan AFC Champions League: Al Ahli, Al Ain, dan Pertarungan Ketat!

Al Ain puncaki klasemen sementara Wilayah Barat AFC Champions League Elite. (Instagram/@alainfcae) - Image

Al Ain puncaki klasemen sementara Wilayah Barat AFC Champions League Elite. (Instagram/@alainfcae)

JawaPos.com - Al Ahli mencatatkan kemenangan pertamanya pada musim baru AFC Champions League Elite setelah mengalahkan wakil Uni Emirat Arab, Al Wasl, dengan skor 3-1.

Tim asuhan Marino Pusic itu membuka keunggulan pada menit ke-20 lewat sundulan Roger Ibanez. Namun, Al Wasl berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Pedro Malheiro pada menit ke-45+4.

Al Ahli lalu meningkatkan intensitas serangan setelah jeda. Francisco Trincao membawa timnya kembali unggul pada menit ke-58, sebelum Feras Al-Brikan memastikan kemenangan lewat gol pada menit ke-90+2.

Hasil itu mengantarkan Al-Ahli mengoleksi empat poin dari dua pertandingan pertama mereka di fase grup.

Usai laga, Francisco Trincao menilai peningkatan kondisi fisik pada babak kedua menjadi faktor penting di balik kemenangan timnya.

“Kami juga menciptakan peluang pada babak pertama, tetapi pada babak kedua kami mencetak gol. Saya pikir itulah perbedaannya. Secara fisik, kami sedikit lebih baik dan itu menjadi kunci untuk mengubah jalannya pertandingan,” kata Trincao dikutip dari Reuters.

Dalam pertandingan lainnya, Al Ain tampil meyakinkan dengan mengalahkan Air Force Club 4-1 di Basra. Houssine Rahimi mencetak dua gol untuk membantu kemenangan timnya.

Hasil itu membuat Al Ain menduduki puncak klasemen sementara dengan perolehan enam poin. Sementara itu, wakil Iran, Esteghlal, meraih kemenangan 2-1 atas Al-Gharafa berkat gol Jasis Asani pada menit ke-37 dan Hossein Goudarzi pada menit ke-60.

Di Tashkent, Pakhtakor harus berjuang hingga menit terakhir untuk menyelamatkan satu poin saat menghadapi Al Qadsiah.

Editor: Edi Yulianto
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