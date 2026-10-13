Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Sempat Tertunda Akibat Rudal Houthi, Gol Cristiano Ronaldo Bantu Al Nassr Sikat Neftchi

Cristiano Ronaldo sumbang gol untuk kemenangan Al Nassr 3-1 atas Neftchi. (Instagram/@alnassr) - Image

Cristiano Ronaldo sumbang gol untuk kemenangan Al Nassr 3-1 atas Neftchi. (Instagram/@alnassr)

JawaPos.com - Al Nassr tumbangkan wakil Uzbekistan, Neftchi, dengan skor 3-1 dalam laga AFC Champions League Elite, Selasa (13/10).

Pertandingan yang berlangsung di Riyadh itu sempat mengalami penundaan selama sekitar satu jam akibat peringatan keamanan yang dikeluarkan otoritas Arab Saudi.

Dilansir dari Reuters, kick-off yang semula dijadwalkan berlangsung sesuai waktu yang ditentukan terpaksa ditunda setelah Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan keselamatan 15 menit sebelum pertandingan dimulai.

Peringatan itu muncul di tengah meningkatnya ancaman keamanan menyusul serangan rudal yang diluncurkan kelompok Houthi dari Yaman ke wilayah Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir.

Al Nassr membuka keunggulan lewat Angelo Gabriel pada menit ke-33. Tembakannya berubah arah setelah membentur pemain lawan sehingga mengecoh penjaga gawang Neftchi. Al Nassr lalu menggandakan keunggulan sembilan menit berselang lewat tendangan Cristiano Ronaldo.

Gol itu berawal dari umpan silang melambung Sadio Mane dari sisi kiri yang diteruskan Aiman Yahya menggunakan dada ke arah Ronaldo.

Penyerang asal Portugal itu menyambut bola dengan tembakan sambil memutar badan. Sepakannya mengarah ke sudut bawah gawang dan membawa Al Nassr unggul 2-0.

Neftchi berusaha bangkit setelah jeda. Alisher Odilov memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-51. Namun, upaya Neftchi menjadi sulit setelah Ikromjon Alibaev menerima kartu merah pada menit ke-65 akibat pelanggaran terhadap Mohamed Simakan.

Keunggulan jumlah pemain pun dimanfaatkan Al Nassr untuk kembali menekan pertahanan lawan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Cristiano Ronaldo Dihukum Berat, Tinggalkan Kamp Timnas Portugal - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Dihukum Berat, Tinggalkan Kamp Timnas Portugal

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.46 WIB

Cristiano Ronaldo Hadapi Skorsing Timnas Portugal pada Hari yang Sama Saat Capai 980 Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Hadapi Skorsing Timnas Portugal pada Hari yang Sama Saat Capai 980 Gol

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore