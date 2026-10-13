Sempat Tertunda Akibat Rudal Houthi, Gol Cristiano Ronaldo Bantu Al Nassr Sikat Neftchi

JawaPos.com - Al Nassr tumbangkan wakil Uzbekistan, Neftchi, dengan skor 3-1 dalam laga AFC Champions League Elite, Selasa (13/10).

Pertandingan yang berlangsung di Riyadh itu sempat mengalami penundaan selama sekitar satu jam akibat peringatan keamanan yang dikeluarkan otoritas Arab Saudi.

Dilansir dari Reuters, kick-off yang semula dijadwalkan berlangsung sesuai waktu yang ditentukan terpaksa ditunda setelah Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan keselamatan 15 menit sebelum pertandingan dimulai.

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Peringatan itu muncul di tengah meningkatnya ancaman keamanan menyusul serangan rudal yang diluncurkan kelompok Houthi dari Yaman ke wilayah Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir.

Al Nassr membuka keunggulan lewat Angelo Gabriel pada menit ke-33. Tembakannya berubah arah setelah membentur pemain lawan sehingga mengecoh penjaga gawang Neftchi. Al Nassr lalu menggandakan keunggulan sembilan menit berselang lewat tendangan Cristiano Ronaldo.

Gol itu berawal dari umpan silang melambung Sadio Mane dari sisi kiri yang diteruskan Aiman Yahya menggunakan dada ke arah Ronaldo.

Penyerang asal Portugal itu menyambut bola dengan tembakan sambil memutar badan. Sepakannya mengarah ke sudut bawah gawang dan membawa Al Nassr unggul 2-0.

Neftchi berusaha bangkit setelah jeda. Alisher Odilov memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-51. Namun, upaya Neftchi menjadi sulit setelah Ikromjon Alibaev menerima kartu merah pada menit ke-65 akibat pelanggaran terhadap Mohamed Simakan.