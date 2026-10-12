Cristiano Ronaldo Hadapi Skorsing Timnas Portugal pada Hari yang Sama Saat Capai 980 Gol

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo menghadapi hari yang penuh kontras setelah Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) dilaporkan menjatuhkan skorsing sementara kepadanya pada hari yang sama ketika ia mencapai 980 gol resmi sepanjang kariernya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (11/10), Diketahui bahwa terdapat sanksi yang berkaitan dengan kepergiannya dari pemusatan latihan tim nasional tanpa izin setelah berselisih dengan pelatih Jorge Jesus.

Ronaldo terancam hukuman skorsing selama satu hingga enam bulan berdasarkan peraturan internal federasi, tetapi durasi hukuman tersebut belum diputuskan secara resmi.

Perselisihan itu dilaporkan bermula ketika Ronaldo tidak dimainkan dalam pertandingan Portugal melawan Norwegia di UEFA Nations League, meskipun ia berharap mendapatkan kesempatan tampil.

Situasi tersebut memicu ketegangan dengan Jorge Jesus hingga sang kapten meninggalkan kamp lebih awal, sebelum akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada rekan setim dan pendukung Portugal atas reaksinya.

Meski demikian, Ronaldo menegaskan tidak berniat pensiun dari tim nasional dan tetap bertekad kembali memperkuat Portugal, sementara kasusnya masih menunggu peninjauan badan disiplin federasi.

Di tengah ketidakpastian masa depannya bersama Portugal, Ronaldo tetap menunjukkan ketajamannya bersama Al Nassr dengan mencetak satu gol dalam kemenangan 3-0 atas Al Diriyah pada Jumat, 9 Oktober.

Gol yang tercipta pada menit ke-23 tersebut membuat penyerang berusia 41 tahun itu mengoleksi 980 gol resmi sepanjang karier profesionalnya, sehingga hanya membutuhkan 20 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah 1.000 gol.