Prediksi Skor Al-Sadd vs Al-Hilal: Modal 4 Kemenangan Bikin Tim Simone Inzaghi Lebih Diunggulkan

Al Hilal tersingkir di Piala Dunia Antarklub usai kalah 1-2 dari Fluminense. (@alhilal) Sumber: AFP
JawaPos.com - Al-Sadd akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Al-Hilal pada lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.
Pertandingan yang mempertemukan wakil Qatar dan Arab Saudi tersebut dijadwalkan berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Selasa (13/10/2026) pukul 23.00 WIB.
Kedua tim datang dengan modal berbeda menjelang pertandingan ini. Al-Sadd masih berusaha memperbaiki performa setelah menelan dua kekalahan dalam pertandingan terakhirnya, sedangkan Al-Hilal memiliki kepercayaan diri lebih tinggi berkat sejumlah hasil positif.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Al-Sadd.
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Namun, mereka tetap harus bekerja keras untuk mengatasi kekuatan tim tamu yang memiliki kualitas pemain dan produktivitas serangan cukup baik.
Al-Sadd mengawali perjalanan di kompetisi Asia musim ini dengan hasil mengecewakan.
Mereka kalah 0-3 dari Esteghlal pada pertandingan pembuka AFC Champions League Elite 2026/2027.
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Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asal Qatar itu, terutama dalam membenahi koordinasi pertahanan.
Masalah di lini belakang kembali terlihat ketika Al-Sadd menghadapi Al Arabi di kompetisi domestik pada 10 Oktober 2026.
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