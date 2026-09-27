Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Minggu, 27 September 2026 | 19.49 WIB

Ditinggal Richard Hughes ke Al Hilal, Liverpool Tunjuk Julian Ward Jadi Direktur Olahraga Baru

Julian Ward kembali jabat Direktur Olahraga Liverpool. (@LFC/X) - Image

Julian Ward kembali jabat Direktur Olahraga Liverpool. (@LFC/X)

JawaPos.com - Liverpool resmi menunjuk Julian Ward sebagai direktur olahraga baru klub setelah sempat meninggalkan posisinya pada musim 2022/2023.

Ward meninggalkan jabatan karena alasan pribadi setelah hanya satu musim menjalankan peran itu.

Setelah meninggalkan klub, Ward tetap berada dalam struktur Fenway Sports Group (FSG) dengan menjabat sebagai direktur teknis.

Ward sebelumnya berperan penting dalam aktivitas transfer Liverpool, termasuk ketika klub mendatangkan Darwin Nunez, Alexis Mac Allister, dan Cody Gakpo.

Ditinggal Ward, Richard Hughes selanjutnya mengambil alih posisi direktur olahraga pada periode setelah kepergian Jurgen Klopp.

Hughes berperan dalam penunjukan Arne Slot sebagai pelatih Liverpool dan Andoni Iraola dalam struktur sepak bola klub.

Namun, Hughes meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Al Hilal di Liga Pro Saudi.

Presiden FSG Mike Gordon pun menyambut kembalinya Ward ke Liverpool.

“Pengetahuan dan keahlian yang dibawa Julian hanya akan memperkuat operasional sepak bola kami, sekaligus memastikan Andoni mendapatkan dukungan yang dibutuhkannya saat terus memberikan kesan positif sebagai pelatih kepala,” kata Gordon dikutip dari situs resmi klub.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sang Ibu Kepincut Anfield, Kylian Mbappe Nyaris Gabung Liverpool usai Tinggalkan AS Monaco - Image
Sepak Bola Dunia

Sang Ibu Kepincut Anfield, Kylian Mbappe Nyaris Gabung Liverpool usai Tinggalkan AS Monaco

Rabu, 23 September 2026 | 04.28 WIB

Prediksi Skor Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Borong Gol di Vitality - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Borong Gol di Vitality

Minggu, 20 September 2026 | 03.58 WIB

Liverpool Kalahkan Tottenham Hotspur 3-1 Berkat Gol Dominik Szoboszlai Pada Menit Akhir - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Kalahkan Tottenham Hotspur 3-1 Berkat Gol Dominik Szoboszlai Pada Menit Akhir

Kamis, 17 September 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore