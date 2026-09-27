Ditinggal Richard Hughes ke Al Hilal, Liverpool Tunjuk Julian Ward Jadi Direktur Olahraga Baru

JawaPos.com - Liverpool resmi menunjuk Julian Ward sebagai direktur olahraga baru klub setelah sempat meninggalkan posisinya pada musim 2022/2023.

Ward meninggalkan jabatan karena alasan pribadi setelah hanya satu musim menjalankan peran itu.

Setelah meninggalkan klub, Ward tetap berada dalam struktur Fenway Sports Group (FSG) dengan menjabat sebagai direktur teknis.

Ward sebelumnya berperan penting dalam aktivitas transfer Liverpool, termasuk ketika klub mendatangkan Darwin Nunez, Alexis Mac Allister, dan Cody Gakpo.

Ditinggal Ward, Richard Hughes selanjutnya mengambil alih posisi direktur olahraga pada periode setelah kepergian Jurgen Klopp.

Hughes berperan dalam penunjukan Arne Slot sebagai pelatih Liverpool dan Andoni Iraola dalam struktur sepak bola klub.

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Namun, Hughes meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Al Hilal di Liga Pro Saudi.

Presiden FSG Mike Gordon pun menyambut kembalinya Ward ke Liverpool.