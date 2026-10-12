Nathan Tjoe-A-On Starter, Willem II Kalah 1-3 dari Utrecht

JawaPos.com - Willem II yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, menelan kekalahan 1-3 saat bertandang ke markas Utrecht dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Belanda 2026/27 di Stadion Galgenwaard, Minggu.

Nathan tampil sebagai starter dan bermain selama 81 menit sebelum digantikan Alessandro Ciranni.

Utrecht meraih kemenangan melalui dua gol Yoann Cathline pada menit ke-53 dan ke-75, serta gol Angel Alarcon pada menit ke-90+2. Sementara itu, satu-satunya gol Willem II dicetak Jaden Slory pada menit ke-60.

Hasil tersebut membawa Utrecht naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara. Sebaliknya, Willem II masih terpuruk di posisi ke-18 dengan koleksi dua poin, demikian dikutip dari laman resmi Eredivisie.

Nathan dipercaya mengisi posisi bek kiri dalam formasi pertahanan Willem II bersama Hidde ter Avest, Finn Stam, dan Maxim Dekker.

Penampilan tersebut menjadi salah satu agenda penting bagi Nathan setelah enam hari sebelumnya turut mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Utrecht Dominan, Cathline Cetak Dua Gol Utrecht tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai bola dan menciptakan lebih banyak peluang.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53. Cathline membawa Utrecht unggul 1-0 melalui penyelesaian kaki kanan setelah tuan rumah melancarkan serangan balik cepat.

Willem II merespons tujuh menit kemudian. Pada menit ke-60, Jaden Slory berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekaligus menghidupkan peluang tim tamu untuk membawa pulang poin.