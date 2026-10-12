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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Mourinho Absen di Konferensi Pers Usai Vinicius Dikartu Merah, Ini Alasannya

José Mourinho memilih tidak menghadiri konferensi pers setelah Vinicius Junior diusir wasit dalam kemenangan Real Madrid atas Villarreal. Keputusan itu disebut sebagai upaya menghindari sanksi tambahan menjelang laga penting. (Dok. Real Madrid) - Image

José Mourinho memilih tidak menghadiri konferensi pers setelah Vinicius Junior diusir wasit dalam kemenangan Real Madrid atas Villarreal. Keputusan itu disebut sebagai upaya menghindari sanksi tambahan menjelang laga penting. (Dok. Real Madrid)

JawaPos.com – José Mourinho kembali menjadi sorotan setelah memilih tidak menghadiri konferensi pers seusai Real Madrid menang 1-0 atas Villarreal dalam lanjutan LaLiga, Sabtu (10/10/2026). Keputusan tersebut dilaporkan berkaitan dengan kekecewaannya terhadap keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Vinicius Junior.

Insiden itu terjadi setelah gol Vinicius dianulir melalui intervensi VAR. Penyerang asal Brasil tersebut dinilai menarik rambut pemain Villarreal, Nathan Saliba, dalam proses terciptanya gol. Setelah meninjau tayangan ulang, wasit membatalkan gol dan mengusir Vinicius.

Sebelum insiden tersebut, Mourinho sempat merayakan gol yang diyakini membawa Real Madrid unggul lebih jauh. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan setelah keputusan VAR mengubah jalannya pertandingan.

Kemenangan Madrid sendiri ditentukan oleh gol Yan Diomande. Meski meraih tiga poin, perhatian setelah laga justru tertuju pada kartu merah Vinicius dan keputusan Mourinho untuk tidak berbicara kepada media.

Mourinho Tak Ingin Emosinya Berujung Masalah

Dalam wawancara dengan El Chiringuito, Mourinho sebelumnya mengatakan bahwa dirinya kini lebih dewasa, tidak terlalu emosional, dan lebih mampu mengendalikan diri. Namun, ia menegaskan bahwa kepribadiannya tidak akan berubah sepenuhnya.

“Saya masih memiliki DNA yang sama,” ujarnya. “Jelas, saya tidak bisa bersembunyi atau mencoba menjadi orang lain.”

Pernyataan itu kembali disorot setelah Mourinho menunjukkan reaksi keras terhadap keputusan wasit dalam pertandingan melawan Villarreal.

Sebelum jeda internasional, pelatih asal Portugal tersebut juga sempat membawa dua lembar kertas ke konferensi pers untuk menunjukkan insiden yang menurutnya layak berujung kartu merah bagi pemain Atletico Madrid. Aksi itu dilakukan setelah bek Real Madrid, Dean Huijsen, diusir dalam Derby Madrid.

Kali ini, Mourinho memilih tidak menghadiri konferensi pers. Melansir ESPN dan sejumlah laporan media, keputusan itu disebut sebagai upaya menghindari risiko sanksi tambahan akibat komentar emosional mengenai kepemimpinan wasit.

Editor: Hendra
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Sumber: ESPN
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