Liverpool Kalah 0-3 dari Man City, Kartu Merah Gravenberch Jadi Kontroversi

JawaPos.com – Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengkritik keputusan wasit Chris Kavanagh yang mengusir Ryan Gravenberch dalam kekalahan 0-3 dari Manchester City di Anfield, Minggu (11/10/2026).

Menurut Iraola, kartu kuning kedua yang diterima Gravenberch pada menit ke-62 menjadi titik balik pertandingan. Sebelum gelandang asal Belanda itu meninggalkan lapangan, duel kedua tim berlangsung relatif seimbang.

Namun, setelah Liverpool bermain dengan 10 orang, Manchester City mampu mengambil alih kendali. Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65, disusul gol Jérémy Doku tiga menit kemudian. Rayan Cherki melengkapi kemenangan tim tamu pada menit ke-78.

Gravenberch diusir setelah melakukan pelanggaran terhadap Doku. Sebelumnya, ia telah menerima kartu kuning akibat insiden dengan Elliot Anderson, keputusan yang juga dipertanyakan Iraola.

Dikutip dari ESPN, Iraola menilai Liverpool tampil lebih baik sebelum kartu merah tersebut. Meski kecewa dengan hasil akhir, ia tetap mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan suporter di Anfield.

Iraola Nilai Liverpool Lebih Baik sebelum Kartu Merah

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Iraola mengatakan laga tersebut seolah terbagi menjadi dua bagian: sebelum dan sesudah Gravenberch diusir.

“Menurut saya, analisisnya cukup jelas. Kami memainkan dua pertandingan yang berbeda: satu sampai kartu merah, dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir,” kata Iraola.

Ia menilai Liverpool merupakan tim yang lebih baik selama 62 menit pertama. Namun, setelah bermain dengan 10 orang, City mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan tampil lebih dominan.