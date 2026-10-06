Timnas Prancis Tumbangkan Belgia, Michael Olise: Laga Sulit, tapi Kami Menang!

JawaPos.com-Tim nasional Prancis berhasil mengalahkan timnas Belgia di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Stade de France, Selasa (6/10).

Dua gol disumbangkan Michael Olise saat membawa timnas Prancis mengalahkan Belgia setelah sempat tertinggal di babak pertama. Golnya tersebut dicetak pada menit ke-88 dan 90+1 sekaligus mengakhiri perlawanan tim tamu.

Michael Olise mengatakan bahwa laga di babak pertama berjalan sangat sulit bagi timnas Prancis. Namun, perjuangan tanpa henti dari pemain di babak kedua mengubah hasil laga menjadi kemenangan untuk tuan rumah.

"Saya pikir kami bermain bagus di akhir pertandingan. Babak pertama sulit, melawan pertahanan yang rapat, selalu berat. Tapi kemudian kami terus berjuang dan pada akhirnya, hasilnya bagus," kata Michael Olise kepada TF 1 yang dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa (6/10).

Pemain Bayern Munchen tersebut memuji kinerja Zinedine Zidane sebagai pelatih baru timnas Prancis. Olise menegaskan bahwa para pemain selalu mengikuti instruksinya dengan baik.

"Zidane memberikan ide-ide, dan kami mengikutinya. Kami telah melakukannya dengan baik dalam empat pertandingan, dan kami akan terus seperti ini. Saya selalu senang bermain dengan tim nasional Prancis," pungkas Michael Olise.

Zidane tidak menjadikan Michael Olise sebagai starter di laga kali ini. Ia baru memainkannya pada menit ke-60 menggantikan Ousmane Dembele.