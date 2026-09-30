Michael Olise Tetapkan Syarat Sebelum Perpanjang Kontrak dengan Bayern Munich

JawaPos.com - Michael Olise dikabarkan siap memperpanjang masa baktinya bersama Bayern Munich. Namun, penyerang asal Prancis itu disebut memiliki satu syarat utama sebelum menyetujui kontrak baru: klausul pelepasan dengan nilai sekitar £170 juta.

Melansir Sportsmole, menurut Bild, Olise ingin memiliki kendali lebih besar atas masa depannya. Klausul tersebut akan menjadi mekanisme yang memungkinkan dirinya meninggalkan Bayern apabila suatu saat ada klub besar yang bersedia memenuhi nilai pelepasannya.

Situasi ini menjadi penting karena Olise sebelumnya dikaitkan dengan Real Madrid pada musim panas. Pemain berusia 24 tahun itu disebut sempat mendapat kesempatan untuk pindah ke Santiago Bernabéu, tetapi akhirnya memilih bertahan di Bavaria.

Kini, perwakilannya disebut ingin memastikan skenario serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Bayern Ingin Memperpanjang Kontrak Olise

Bayern sendiri sangat ingin mempertahankan Olise. Kontrak sang pemain saat ini masih berlaku hingga 2029. Namun, klub ingin memperpanjangnya hingga 2032 sekaligus memberikan kenaikan gaji yang signifikan.

Saat ini, Olise disebut menerima sekitar £12 juta per tahun. Bayern bersedia menaikkan penghasilannya hingga menyamai Harry Kane dan Jamal Musiala, yang masing-masing mendapatkan sekitar £21 juta per tahun.

Jika kesepakatan tersebut terwujud, Olise akan masuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Allianz Arena.

Namun, sejauh ini tawaran Bayern belum mendapatkan respons positif dari pihak sang pemain. Persoalan utamanya bukan sekadar mengenai gaji. Olise juga ingin adanya klausul pelepasan yang memberikan kepastian mengenai masa depannya.