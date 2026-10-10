Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih

JawaPos.com – Bruno Fernandes meminta perselisihan antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus tidak sampai memecah belah para pemain, staf, serta masyarakat Portugal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Fernandes menilai Ronaldo tetap menjadi simbol terbesar tim nasional, sepak bola, dan Portugal meskipun sedang terjadi kontroversi setelah kepergiannya dari pemusatan latihan.

Menurut Fernandes, semua pihak perlu menghormati Ronaldo dan Jesus tanpa mengambil sikap yang dapat memperbesar perpecahan.

Fernandes mengatakan Ronaldo memiliki tempat khusus di hati masyarakat Portugal dan pantas mendapatkan penghormatan atas kontribusinya kepada tim nasional.

Pemain Manchester United tersebut juga menegaskan bahwa para pemain yang berada di dalam tim harus tetap berada di luar kontroversi dan menjaga persatuan.

Pernyataan itu disampaikan Fernandes setelah Portugal menang 4-2 atas Denmark dalam lanjutan UEFA Nations League saat dirinya mengenakan ban kapten menggantikan Ronaldo.

Fernandes sebelumnya merupakan rekan setim Ronaldo di Manchester United dan mengaku telah berbicara langsung dengan kapten Portugal tersebut terkait situasi yang terjadi.

Fernandes berharap Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dan sebagai ikon terbesar tim nasional, terlepas dari bagaimana kontroversi dengan Jesus berakhir.