Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Cristiano Ronaldo Ungkap Ada 8 Hal Menurutnya Disepakati Jorge Jesus untuk Disampaikan

Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano) - Image

Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo mengungkap delapan poin yang menurutnya telah disepakati Jorge Jesus untuk disampaikan dalam konferensi pers setelah perselisihan mereka di tim nasional Portugal.

Ronaldo menyebut kesepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan yang turut dihadiri Direktur Olahraga Al Nassr, Simão Coutinho, setelah dirinya meninggalkan kamp pelatihan Portugal.

Berikut 8 hal yang menurut Ronaldo telah disepakati oleh Jorge Jesus untuk dapat disampaikan pada konfrensi pers Portugal seperti dilansir dari laman Sky Sports pada Kamis (8/10).

1.     Semua Rencana berasal dari Jorge Jesus

Menurut Ronaldo, Jesus seharusnya menjelaskan bahwa dirinya sendiri yang mengusulkan rencana keterlibatan Ronaldo bersama tim nasional Portugal dan rencana tersebut telah dibicarakan secara terbuka dengan sang kapten.

2.     Jorge Jesus Mengakui kecintaan Ronaldo terhadap Portugal

Jesus juga disebut sepakat menyampaikan bahwa dirinya memahami besarnya kecintaan Ronaldo terhadap tim nasional serta pengaruh positif yang telah diberikan sang pemain selama bertahun-tahun.

3.     Ronaldo Menerima Semua Rencana yang Dibuat

Menurut Ronaldo, Jesus seharusnya menegaskan bahwa rencana yang diajukan untuk keterlibatan Ronaldo telah diterima oleh pemain tersebut tanpa adanya keberatan terhadap keputusan pelatih.

4.     Ronaldo Tidak Pernah Mempertanyakan Keputusan Jorge Jesus

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih - Image
Sepak Bola Dunia

Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Cristiano Ronaldo Ungkap 8 Hal yang Menurutnya Disepakati Jorge Jesus untuk Disampaikan Pada Konfere - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Ungkap 8 Hal yang Menurutnya Disepakati Jorge Jesus untuk Disampaikan Pada Konfere

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.48 WIB

Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan Bersama - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan Bersama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore