Sengit! Dua Kartu Merah Warnai Kemenangan Real Sociedad 3-2 atas Deportivo La Coruna

Real Sociedad menang 3-2 atas Deportivo La Coruna. (Instagram/@realsociedad) JawaPos.com - Real Sociedad berhasil mengamankan kemenangan 3-2 atas Deportivo La Coruna pada Minggu (12/10) di Reale Arena, San Sebastian, Spanyol.

Sempat unggul tiga gol tanpa balas, Real Sociedad harus bekerja keras mempertahankan keunggulan setelah Deportivo bangkit pada babak kedua.

Real Sociedad membuka keunggulan melalui Jon Martin pada menit ke-29. Bek 20 tahun itu menanduk bola hasil umpan Carlos Soler dari situasi sepak pojok dan membawa tuan rumah memimpin 1-0.

Keunggulan Real Sociedad bertambah pada menit ke-34. Arsen Zakharyan melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang Deportivo. Gol itu membuat Real Sociedad menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Goncalo Guedes mencetak gol ketiga pada menit ke-54 melalui tembakan kaki kiri dari sisi kiri kotak penalti. Gol itu tercipta setelah serangan balik cepat yang dibangun bersama Ander Barrenetxea yang memberikan asis untuk penyelesaian Guedes.

Tertinggal tiga gol, Deportivo tidak menyerah. Mario Soriano memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit ke-61 lewat tembakan dari luar kotak penalti setelah menerima umpan Riki Rodriguez.

Momentum pertandingan kemudian berubah ketika Real Sociedad harus bermain dengan 10 orang. Pablo Marin menerima kartu merah langsung pada menit ke-66 setelah melakukan pelanggaran terhadap Bil Nsongo di dalam kotak penalti. Wasit pun memberikan hadiah penalti kepada Deportivo atas insiden tersebut.