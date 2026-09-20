Prediksi Skor Valencia vs Real Sociedad di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Raih Kemenangan

JawaPos.com — Valencia menjamu Real Sociedad di Mestalla pada Minggu (21/9/2026) pukul 02.00 WIB dalam lanjutan La Liga 2026/2027, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan poin setelah start yang belum konsisten.

Valencia berada di posisi ke-18 dengan empat poin dari enam laga, sedangkan Real Sociedad menempati peringkat ke-12 dengan tujuh poin.

Valencia Mulai Bangkit, tetapi Masih Terpuruk Valencia datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Alaves pada pertandingan terakhir La Liga, hasil yang mengakhiri rangkaian empat kekalahan beruntun melawan Real Betis, Deportivo La Coruna, Barcelona, dan Sevilla.

Luis Rioja menjadi penentu kemenangan setelah mencetak gol sebagai pemain pengganti.

Kemenangan tersebut membuat Valencia mengoleksi empat poin dari enam pertandingan dengan catatan satu kemenangan, satu imbang, dan empat kekalahan.

Los Che masih berada di posisi ke-18 sehingga pertandingan kandang melawan Real Sociedad menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Performa Valencia sejauh musim ini memang belum meyakinkan, tetapi kemenangan atas Alaves bisa menjadi momentum penting.

Tim besutan tuan rumah juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik karena sudah memenangkan 68 dari 162 laga melawan Real Sociedad, sedangkan tim Basque mencatat 53 kemenangan dan 41 pertandingan berakhir imbang.