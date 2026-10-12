Jay Idzes Masih Absen, Sassuolo Tahan Imbang AC Milan 1-1

Jay Idzes masih absen bela Sassuolo di liga Italia bersama Sassuolo. (Dok. Jay Idzes)
JawaPos.com - Sassuolo berhasil menahan imbang AC Milan 1-1 pada pekan keenam Liga Italia 2026/27 di Stadion Mapei, Minggu (11/10).
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masih absen membela Sassuolo karena masih menjalani pemulihan cedera paha.
AC Milan sempat unggul lebih dahulu melalui Adrien Rabiot.
Namun, Sassuolo mampu menyamakan kedudukan lewat Cas Odenthal.
Kedua tim gagal mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir.
Hasil ini tidak mengubah posisi kedua klub di klasemen sementara, Sassuolo masih menempati peringkat 10 dengan delapan poin.
Rossoneri AC Milan tidak beranjak dari urutan lima dengan catatan 12 poin, demikian laman resmi legaseriea dilansir dari Antara.
Sassuolo mengawali pertandingan dengan mengandalkan Duje Caleta-Car dan Fedde Leysen di jantung pertahanan untuk menggantikan peran Jay Idzes.
Namun, Leysen harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah mengalami cedera saat berduel dengan Christian Pulisic.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022