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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 12.55 WIB

Jay Idzes Masih Absen, Sassuolo Tahan Imbang AC Milan 1-1

Jay Idzes masih absen bela Sassuolo di liga Italia bersama Sassuolo. (Dok. Jay Idzes) - Image

Jay Idzes masih absen bela Sassuolo di liga Italia bersama Sassuolo. (Dok. Jay Idzes)

JawaPos.com - Sassuolo berhasil menahan imbang AC Milan 1-1 pada pekan keenam Liga Italia 2026/27 di Stadion Mapei, Minggu (11/10).

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masih absen membela Sassuolo karena masih menjalani pemulihan cedera paha.

AC Milan sempat unggul lebih dahulu melalui Adrien Rabiot.

Namun, Sassuolo mampu menyamakan kedudukan lewat Cas Odenthal.

Kedua tim gagal mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir.

Hasil ini tidak mengubah posisi kedua klub di klasemen sementara, Sassuolo masih menempati peringkat 10 dengan delapan poin.

Rossoneri AC Milan tidak beranjak dari urutan lima dengan catatan 12 poin, demikian laman resmi legaseriea dilansir dari Antara.

Sassuolo mengawali pertandingan dengan mengandalkan Duje Caleta-Car dan Fedde Leysen di jantung pertahanan untuk menggantikan peran Jay Idzes.

Namun, Leysen harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah mengalami cedera saat berduel dengan Christian Pulisic.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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