Endrick Tertarik Gabung AC Milan, Tinggal Menunggu Persetujuan Real Madrid

JawaPos.com - Endrick mulai membuka peluang untuk meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer Januari mendatang. Penyerang asal Brasil itu dikabarkan tertarik bergabung dengan AC Milan, tetapi kepindahannya masih bergantung pada keputusan Los Blancos.
Melansir Gazzetta dello Sport, Endrick telah memberikan sinyal awal kepada Milan bahwa dirinya terbuka untuk bergabung dengan status pinjaman pada Januari 2027.
Meski bursa transfer musim dingin masih beberapa bulan lagi dan situasi bisa berubah sebelum akhir tahun, Rossoneri disebut menjadi salah satu destinasi pilihan Endrick jika Real Madrid mengizinkannya pergi.
Pemain berusia 20 tahun tersebut saat ini menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di skuad Madrid. Situasi itu membuat peluangnya untuk memperoleh menit bermain reguler semakin terbatas.
Endrick harus bersaing dengan sejumlah pemain depan berkualitas di Real Madrid. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Vinicius Jr., Yan Diomande, Carlos Espi, Brahim Diaz, dan Arda Guler membuat persaingan di lini serang semakin sulit.
Peluangnya juga berpotensi semakin kecil ketika Rodrygo kembali pulih dari cedera jangka panjang.
Sejauh musim ini, Endrick hampir tidak mendapatkan kesempatan bermain. Satu-satunya penampilannya tercatat ketika ia tampil selama empat menit dalam pertandingan melawan Elche pada September lalu.
Minimnya kesempatan tersebut tentu bukan situasi ideal bagi seorang penyerang muda yang membutuhkan pengalaman dan menit bermain untuk terus berkembang.
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