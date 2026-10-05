Christian Pulisic Terbuka untuk Kontrak Baru Bersama AC Milan

JawaPos.com - Christian Pulisic berharap dapat memperpanjang kontraknya bersama AC Milan setelah menunjukkan perkembangan positif di bawah asuhan Ruben Amorim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), pemain asal Amerika Serikat itu mengaku sangat optimistis terhadap masa depan Milan setelah klub mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan awal Serie A.

Pulisic juga mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Lecce, sekaligus mengakhiri penantian panjangnya untuk mencetak gol di kompetisi liga.

Pulisic sempat mengalami kesulitan menemukan performa terbaik pada musim sebelumnya dan harus absen pada awal musim 2026/27 karena cedera.

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Setelah kembali bermain, ia mengaku mulai memahami sistem permainan yang diterapkan Amorim, termasuk tuntutan posisi dan pergerakan ketika Milan menguasai bola.

Pemain berusia 28 tahun itu menilai kemenangan atas Lecce menjadi salah satu penampilan terbaik Milan dan berharap tim dapat mempertahankan momentum tersebut.

Kontrak Pulisic bersama Milan akan berakhir pada musim panas mendatang, meskipun klub dilaporkan memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama satu tahun.

Pulisic menegaskan dirinya bahagia berada di Milan dan berharap pembicaraan mengenai kontrak baru dapat segera dilakukan.