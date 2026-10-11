Prediksi Skor Sassuolo vs Milan di Liga Italia: Moreira Jadi Andalan, Rossoneri Siap Berikan Kejutan

Diego Moreira mencetak gol perdana di San Siro saat AC Milan menang 3-0 atas Lecce. Winger Belgia itu tampil efektif dari bangku cadangan. (Dok. ACM)
JawaPos.com - AC Milan akan menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Sassuolo pada pekan keenam Serie A 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Mapei Stadium, Minggu (11/10/2026) pukul 23.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk melanjutkan tren positif di kompetisi domestik sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Milan datang dengan modal cukup baik setelah meraih kemenangan 3-0 atas Lecce pada pertandingan terakhir Serie A. Hasil tersebut mengakhiri periode sulit yang sebelumnya membuat tim asuhan Ruben Amorim kehilangan poin ketika menghadapi Juventus dan Lazio.
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Saat ini, Milan mengoleksi 11 poin dari lima pertandingan. Mereka belum terkalahkan di Serie A musim ini dan hanya terpaut dua poin dari AS Roma yang berada di puncak klasemen.
Kemenangan atas Sassuolo tentu akan menjadi modal penting bagi Rossoneri untuk terus menekan para pesaingnya.
Meski demikian, perjalanan ke markas Sassuolo tidak akan mudah. Tuan rumah memiliki catatan pertemuan yang cukup merepotkan bagi Milan dalam beberapa musim terakhir.
Bahkan, Rossoneri gagal meraih kemenangan dalam tiga pertemuan terakhir mereka melawan Neroverdi di Serie A.
Situasi tersebut membuat pertandingan kali ini menarik untuk dinantikan.
Milan memiliki kualitas skuad dan konsistensi yang lebih baik di liga, tetapi Sassuolo punya potensi untuk memberikan kejutan, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.
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Jawa Pos
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